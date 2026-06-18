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Noticias de hoy, jueves 18 de junio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 18 de junio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, miércoles 17 de junio de 2026 | Antena 3 Noticias

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La declaración de José Luis Rodríguez Zapatero sigue copando toda la actualidad informativa.

Trump firma el acuerdo con Irán en Versalles

Trump ya tiene el acuerdo que pone fin a la guerra. Y la firma se ha realizado de una forma sorprendente en el Palacio de Versalles. De madrugada, después de hacerlo Irán de forma telemática. Durante la cena que Macron ha ofrecido en su honor, el presidente estadounidense la ha escenificado con su ya famoso rotulador en un palacio símbolo del absolutismo.

La declaración de Zapatero

Casi tres horas ante el juez negándolo todo. Unas respuestas que no han convencido a Calama. No le impone medidas cautelares, pero deja por escrito que el expresidente no ha disipado los indicios de criminalidad que hay sobre su conducta.

El comunicado de Zapatero

Zapatero, tras su declaración ha emitido un comunicado en el que reitera su inocencia y asegura estar dolido porque mucha gente se siente defraudada. Además, el expresidente ha presentado una autorización universal voluntaria para que se constate -dice- que no tiene nada en el extranjero.

Alberto Núñez Feijóo, en El Hormiguero

Alberto Núñez Feijóo ha estado en El Hormiguero. Insiste en que Zapatero era la joya de la corona del sanchismo. La histórica declaración del expresidente ha monopolizado el debate político. El PSOE mantiene su apoyo a Zapatero pero Sánchez ha evitado pronunciarse públicamente.

El PNV eleva la presión sobre Sánchez

El PNV también eleva al máximo la presión sobre Sánchez. Pide elecciones. Los socios se van descolgando, pero sin dar el paso para dejar caer al Gobierno. Eso a la espera de conocer la inminente sentencia del 'caso mascarillas' y la decisión de Peinado sobre si impone o no medidas cautelares a Begoña Gómez.

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Noticias de hoy, jueves 18 de junio de 2026

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