Basura, cabañas y migrantes escondidos: la situación en los montes de Ceuta

Los caminos que suben hacia las zonas más altas de los montes de Ceuta están llenos de bolsas de basura, restos de comida y excrementos. Allí algunos migrantes siguen escondidos entre los arbustos. En las zonas más alejadas de la ciudad, intentan pasar desapercibidos para los militares.

Tiendas de campaña junto a la carretera y nuevas cabañas

Sin embargo, otros ya no esconden sus refugios. No les importa que puedan encontrarles y han trasladado sus cabañas hasta las zonas más visibles del monte. Justo al borde de la carretera dejan sus tiendas de campaña, en frente de la playa del Trampolín, que sigue repleta de migrantes. "Aquí estamos tranquilos, sobreviviendo", afirma uno de ellos.

La situación no cambia, algunos jóvenes recogen ramas del monte para levantar nuevas estructuras con las que protegerse durante la noche. "Para taparse del frío", explica un migrante mientras los demás preparan las chozas.

La preocupación coincide con la vuelta al colegio

En el segundo día de colegio, algunos padres expresan su inquietud por la seguridad en los alrededores de determinados centros. "En la puerta, ¿quién hay? Yo no he visto seguridad ninguna", asegura una vecina, que preocupada, recalca que no va a llevar a sus hijos a clase. "No fueron ayer y no van a ir hoy".

En distintos colegios se han planteado actividades y charlas para cuidar la salud mental de los alumnos, pero algunos vecinos consideran que estas medidas no son suficientes: "La solución no es que traigan un psicólogo", y reclaman que corten el problema desde la raíz.