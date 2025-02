Noticias de hoy, domingo 9 de febrero de 2025

La reunión de Feijóo con los alcaldes populares de ciudades de más de 100.000 habitantes, la retirada del ejército israelí del corredor Netzarim y las futuras conversaciones entre Trump y Putin, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, domingo 9 de febrero de 2025.

Encuentro de los populares en Zaragoza para impulsar su plan de Vivienda

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunirá este domingo en Zaragoza a los alcaldes populares de grandes ciudades para mostrar unidad en temas como vivienda, seguridad y fiscalidad. Los alcaldes firmarán un acuerdo con los compromisos alcanzados durante este encuentro, similar a los anteriores realizados en Córdoba y Asturias.

El principal tema será la vivienda, un área en la que Feijóo busca respaldar a sus alcaldes en su crítica al Gobierno Central. El PP considera que el Gobierno no ha logrado satisfacer las necesidades de la juventud que no puede acceder a una vivienda. Durante el foro, Feijóo y los alcaldes presentarán medidas, como un plan de vivienda centrado en jóvenes, con deducciones fiscales y un fondo de garantías para alquileres y hipotecas.

Además, proponen reducir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para jóvenes y facilitar la construcción de viviendas, movilizando suelo público y buscando reducir el precio del alquiler. En cuanto a la financiación local, la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, ha solicitado al ministro de Política Territorial que convoque la Comisión Nacional de Administración Local para tratar la financiación del sector público local.

Hamás anuncia que el ejército israelí se ha retirado del corredor Netzarim

El ejército israelí completó su retirada del corredor Netzarim, en la Franja de Gaza, como parte del acuerdo de alto el fuego con Hamás. Este corredor, que divide Gaza en dos, ya había sido parcialmente evacuado, pero ahora los israelíes han desmantelado todas sus posiciones militares, permitiendo la libre circulación de vehículos.

Esta retirada, prevista para el día 22 del acuerdo, facilita el retorno de los palestinos desplazados al norte de Gaza. A partir de ahora, las fuerzas israelíes solo estarán presentes en el corredor Filadelfia, cerca de la frontera con Egipto, y en la zona de amortiguación de Gaza.

Aunque varias familias ya han regresado a sus hogares, el corredor está severamente dañado. Paralelamente, Israel ha ampliado su "Operación Muro de Hierro" en Cisjordania, particularmente en el campamento de refugiados de Nur Shams, donde han ocurrido enfrentamientos que han dejado víctimas, como una mujer embarazada muerta en los primeros momentos de la operación.

Mientras tanto, Egipto convocará una cumbre extraordinaria de la Liga Árabe el 27 de febrero, a solicitud de Palestina, para abordar la situación de la causa palestina.

Trump confirma conversaciones con Vladimir Putin para poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que ha abierto un diálogo directo con el presidente ruso, Vladímir Putin, para intentar poner fin a la guerra en Ucrania.

Trump reveló en una entrevista con 'The New York Post' que habló por teléfono con Putin, quien, según él, está preocupado por las consecuencias del conflicto y desea que la gente deje de morir. Sin embargo, el Kremlin no ha confirmado ni desmentido estas declaraciones, y su portavoz, Dimitri Peskov, evitó dar detalles sobre las comunicaciones, indicando que la administración estadounidense tiene múltiples interacciones y no puede confirmar toda la información.

Trump también adelantó que se reunirá con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, la próxima semana, destacando su buena relación con Putin y expresando que, de haber estado en la Casa Blanca durante el mandato anterior, la guerra no habría ocurrido. Por su parte, Zelenski expresó su optimismo sobre las próximas semanas de diplomacia intensiva, valorando positivamente la posibilidad de trabajar con Trump en busca de una paz duradera.

