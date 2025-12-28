Desmantelan un importante punto de venta de marihuana en Barcelona y detienen a cinco miembros de la misma familia

Los Mossos D' Esquadra han detenido a cinco personas de una misma familia, que se dedicaban al cultivo y venta de marihuana en Igualada, Barcelona. Las detenciones se realizaron el pasado día 18, tanto en su domicilio, utilizado como punto de venta, como en la plantación donde se cultivaba la droga.

Según ha informado la policía catalana, las detenciones tuvieron lugar tras un mes de investigación, y han permitido desmantelar un importante punto de distribución de drogas en la ciudad. Los arrestados son una mujer de 43 años y cuatro hombres de 43, 37, 21 y 20 años. Todos ellos están acusados de delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico

Dos de los implicados tenían antecedentes

Los Mossos han detallado este sábado que, durante la investigación, se identificó a un grupo organizado que se dedicaba de manera profesional a la producción y venta de marihuana. Dos de los implicados contaban con antecedentes por tráfico de drogas y otros delitos, lo que complicó la labor policial debido a las medidas de seguridad extremas que habían adoptado.

La policía catalana ha constatado que la compraventa de droga se realizaba principalmente en el domicilio del grupo, y en algunas ocasiones los compradores accedían directamente al garaje de la vivienda con sus vehículos, y salían cargados con grandes cantidades de marihuana. Paralelamente, en un inmueble situado en una calle cercana, los agentes localizaron una plantación gestionada por un hombre ajeno a la familia. Este individuo se encargaba de custodiar las plantas y transportar la droga.

Así fue el operativo policial

El operativo policial consistió en dos entradas simultáneas, una en el domicilio y otra en la plantación. En la vivienda fueron arrestadas cuatro personas: la mujer y tres de los hombres, y se incautaron 9 kilos de cogollos de marihuana, 2,5 kg de hachís, 6 kg de marihuana triturada y 2.650 euros en efectivo. Además, los agentes se encontraron dos armas de guerra, un revólver, una escopeta de caza, un arma de aire comprimido, munición variada y otros elementos como cuchillos, puñales y defensas extensibles.

En la plantación se detuvo a una quinta persona y se incautaron 2.600 plantas de marihuana, y un complejo sistema de ventilación y aire acondicionado. Los agentes también descubrieron que el suministro eléctrico estaba conectado de manera fraudulenta a la red pública.

Otras noticias similares

Hace un mes tuvo lugar una detención a un hombre en Jaén por una agresión sexual, y descubrieron en su casa 300 plantas de Marihuana. Según informaba la Policía Nacional, la operación se denomina 'Palacio' y tuvo lugar el pasado 14 de noviembre. El hombre, con numerosos antecedentes, habría sido puesto a disposición del juzgado de guardia, como presunto autor de un delito de agresión sexual. Tras ello, el juez habría autorizado a los agentes para que registraran su domicilio en busca de algún tipo de prueba, como su teléfono móvil, donde podría estar grabada la agresión sexual que había cometido presuntamente.

Al entrar a la vivienda, la Policía Nacional se encontró con una plantación de Marihuana 'indoor', que albergaba 300 plantas en avanzado crecimiento, motivo por el cual, el hombre de 45 años fue detenido.

