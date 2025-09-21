Noticias de hoy, domingo 21 de septiembre de 2025

La guerra de Israel en Gaza, los aeropuertos europeos afectados por el ciberataque y el hallazgo de dos cadáveres en Lleida, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, domingo 21 de septiembre.

Situación en Gaza y amenazas estadounidenses

Más de la mitad del millón de palestinos que residía en la ciudad de Gaza habría huido desde finales de agosto, según datos del Ejército israelí publicados por The Times of Israel. La ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza continúa intensificándose y ha dejado ya más de 65.000 muertos y más de 166.000 heridos, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad gazatí. En este contexto, la Asamblea General de la ONU, que arranca esta semana en Nueva York, se perfila como un momento clave a nivel diplomático, con varios países planteando el reconocimiento del Estado palestino.

En el norte del Sinaí, Egipto ha reforzado su presencia militar en la frontera con Gaza, justificando este despliegue como una medida necesaria para proteger su seguridad nacional ante la escalada del conflicto en la región. Las autoridades egipcias afirman que el Ejército debe estar preparado ante cualquier amenaza derivada de la guerra en curso.

En Europa, tanto el Reino Unido como Portugal anunciarán este domingo el reconocimiento oficial del Estado palestino. En el caso británico, la medida será comunicada por el primer ministro Keir Starmer, quien ya había adelantado su intención de hacerlo en julio. La decisión, no obstante, ha generado tensiones con Washington: el expresidente Donald Trump mostró su oposición durante una visita reciente a Londres. Por su parte, el presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, ha manifestado su respaldo a la decisión de su gobierno.

Estados Unidos, sin embargo, está presionando para frenar estos reconocimientos. Un grupo de 25 congresistas republicanos ha enviado cartas a varios aliados, como Francia, Canadá, Reino Unido y Australia, en las que advierten de posibles represalias si reconocen a Palestina. Según ellos, esta medida premiaría al terrorismo y debilitaría los esfuerzos por alcanzar la paz, además de fortalecer a Hamás.

El conflicto sigue escalando sobre el terreno. Israel interceptó un proyectil lanzado desde Gaza y reportó otro impacto en una zona deshabitada, en plena ofensiva terrestre y aérea. Al mismo tiempo, la Guardia Revolucionaria iraní lanzó una advertencia tanto a Israel como a Estados Unidos, asegurando que responderán de forma "letal" a cualquier nuevo ataque y subrayando que continuarán fortaleciendo sus fuerzas armadas.

El Ministerio de Sanidad de Gaza informó este domingo de 75 muertes más en las últimas 24 horas, incluidos cinco palestinos que murieron al intentar acceder a ayuda humanitaria. Además, el diario Filastin notificó otros 29 fallecimientos, entre ellos varios menores, como una niña de tres años que murió por desnutrición y falta de atención médica.

En Cisjordania, nuevas restricciones impuestas por el Ejército israelí han limitado el acceso a varias aldeas cercanas a Jerusalén, cuyos habitantes necesitan ahora un permiso especial para entrar en sus propias comunidades. La ONG israelí Ir Amim ha denunciado estas medidas como parte de una posible estrategia de anexión.

España tendrá un papel destacado en la Asamblea General de la ONU, con intervenciones del rey Felipe VI y del presidente Pedro Sánchez. El Ejecutivo español espera que la conferencia internacional prevista para estos días sirva para incrementar la presión diplomática sobre Israel, impulsar el alto el fuego y facilitar el acceso de ayuda humanitaria a la población civil.

Siguen las cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de Bruselas

El aeropuerto de Bruselas continúa este domingo con importantes alteraciones en su operativa debido a un posible ciberataque detectado el pasado viernes. La interrupción ha obligado a cancelar 44 vuelos de salida y 28 de llegada, además de redirigir otros seis aviones que debían aterrizar en la capital belga, según informó la portavoz del aeropuerto, Ihsane Chioua Lekhli.

El incidente afecta al proveedor de servicios de facturación y embarque, y ha generado consecuencias también en los aeropuertos de Heathrow (Londres) y Berlín-Brandeburgo, donde también se han registrado cancelaciones y demoras. Este supuesto ataque se suma a una serie de ciberincidentes recientes que han comprometido la actividad de organismos públicos y empresas a nivel internacional.

En Bruselas, los efectos son todavía visibles este domingo. Las operaciones de embarque y facturación se están realizando de forma manual, lo que ha provocado largas colas y retrasos en otros vuelos que no fueron cancelados. Aunque se ha reforzado la presencia de personal para mitigar los problemas, las aerolíneas y el propio aeropuerto no han podido confirmar si el sistema estará plenamente restablecido de cara al lunes.

Hasta el momento, ningún grupo ha asumido la autoría del ataque informático, y las autoridades siguen investigando el origen y el alcance del fallo.

En cuanto a los aeropuertos españoles, Aena ha informado que no se han registrado incidentes en los sistemas nacionales, aunque algunos vuelos con destino o procedencia de países afectados sí se han visto alterados por esta situación.

Encuentran dos cadáveres sin signos de violencia en un piso de Lleida

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de dos hombres en un piso del barrio de La Bordeta, en Lleida. Los cadáveres fueron encontrados en una vivienda situada en la calle Puigvert y, según fuentes policiales, no presentaban indicios evidentes de muerte violenta, aunque será la autopsia la que determine las causas exactas del fallecimiento.

La alerta se recibió alrededor de las 14:00 horas del sábado, lo que movilizó a agentes de los Mossos, la Policía Local y los Bomberos de la Generalitat, que acudieron al lugar. Aún no se ha precisado el momento en que ocurrieron las muertes, aunque todo apunta a que los cuerpos llevaban ya un tiempo en el interior del domicilio.

Las víctimas son dos hombres adultos de 74 y 33 años, sin parentesco entre ellos. Según ha publicado el diario Segre, el mayor de ellos sería el propietario del piso donde se produjeron los hechos.

