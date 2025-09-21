Encuentran muerto al hombre que apuñaló en el cuello a su expareja en Cantillana, Sevilla

La Guardia Civil ha encontrado el cadáver del presunto autor del apuñalamiento a una mujer ocurrida el pasado día 9 de septiembre en Cantillana, Sevilla. 11 días después de búsqueda por tierra y aire, los agentes han hallado el cuerpo de este hombre de 46 años de edad.

El hallazgo se produjo sobre las 10:00 horas de esta mañana de domingo, cerca al cañaveral del río Viar, punto del que huyó hace unos días tras cometer los hechos.

Patrullas de la Guardia Civil que participaban en la búsqueda del presunto agresor han encontrado al cuerpo sin vida. Ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde mañana lunes le será practicada la autopsia.

Apuñalada en el cuello

Tal y como avanzó El Correo de Andalucía, los hechos ocurrieron en la tarde del martes 9 de septiembre, cuando varios testigos llamaron al servicio de Emergencias 112 para indicar que una mujer había sido apuñalada en el cuello en la calle Nuestro Padre Jesús, a escasos metros de la plaza del Llano y del Ayuntamiento de Cantillana.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios, que enviaron varias ambulancias, y también la Policía Local.

Según informaron al mencionado periódico fuentes de la investigación, el presunto agresor y la víctima son de nacionalidad colombiana y sobre él pesaba una orden de alejamiento en vigor desde junio pasado por denuncias previas de la mujer hacia él.

Siguiendo la información de El Correo de Andalucía, minutos más tarde de la agresión, el supuesto autor de los hechos huyó del lugar por las afueras de Cantillana y por la zona del río Viar.

Más de 5.900 mujeres

En el sistema Viogén hay más de 5.900 mujeres con casos activos que están siendo objeto de seguimiento según el nivel de riesgo.

Son ya 45 los municipios de la provincia de Sevilla adheridos al sistema Viogén, lo que supone casi la mitad de los pueblos.

