Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Suceso

Encuentran muerto al hombre que apuñaló en el cuello a su expareja en Cantillana, Sevilla

Sobre el varón pesaba una orden de alejamiento en vigor desde el pasado mes de junio, por denuncias previas de la mujer hacia él.

Coche de la Guardia Civil

Coche de la Guardia CivilEFE

Publicidad

Tania Taboada
Publicado:

La Guardia Civil ha encontrado el cadáver del presunto autor del apuñalamiento a una mujer ocurrida el pasado día 9 de septiembre en Cantillana, Sevilla. 11 días después de búsqueda por tierra y aire, los agentes han hallado el cuerpo de este hombre de 46 años de edad.

El hallazgo se produjo sobre las 10:00 horas de esta mañana de domingo, cerca al cañaveral del río Viar, punto del que huyó hace unos días tras cometer los hechos.

Patrullas de la Guardia Civil que participaban en la búsqueda del presunto agresor han encontrado al cuerpo sin vida. Ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde mañana lunes le será practicada la autopsia.

Apuñalada en el cuello

Tal y como avanzó El Correo de Andalucía, los hechos ocurrieron en la tarde del martes 9 de septiembre, cuando varios testigos llamaron al servicio de Emergencias 112 para indicar que una mujer había sido apuñalada en el cuello en la calle Nuestro Padre Jesús, a escasos metros de la plaza del Llano y del Ayuntamiento de Cantillana.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios, que enviaron varias ambulancias, y también la Policía Local.

Según informaron al mencionado periódico fuentes de la investigación, el presunto agresor y la víctima son de nacionalidad colombiana y sobre él pesaba una orden de alejamiento en vigor desde junio pasado por denuncias previas de la mujer hacia él.

Siguiendo la información de El Correo de Andalucía, minutos más tarde de la agresión, el supuesto autor de los hechos huyó del lugar por las afueras de Cantillana y por la zona del río Viar.

Más de 5.900 mujeres

En el sistema Viogén hay más de 5.900 mujeres con casos activos que están siendo objeto de seguimiento según el nivel de riesgo.

Son ya 45 los municipios de la provincia de Sevilla adheridos al sistema Viogén, lo que supone casi la mitad de los pueblos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Noticias de hoy, domingo 21 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, domingo 14 de septiembre de 2025

Publicidad

Sociedad

Coche de la Guardia Civil

Encuentran muerto al hombre que apuñaló en el cuello a su expareja en Cantillana, Sevilla

Noticias de hoy, domingo 14 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, domingo 21 de septiembre de 2025

Estudiantes de Dallas llevan mochilas transparentes

Los vecinos de un barrio de Valencia, hartos de las "novatadas"

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil
Narcotráfico

Detenido un exguardia civil con una tarjeta de identidad militar falsa que intentaba introducir 30 kilos de hachís en Melilla

Bombonas de butano
Intento de asesinato

Un hombre fabrica una bomba casera para intentar matar a su madre en Granada

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra
Suceso

Encuentran dos cadáveres sin signos de violencia en un piso de Lleida

En principio no presentan signos de violencia, según la policía catalana. Los cadáveres se encontraban en un piso.

Magistrado de violencia sobre la mujer: "Teníamos pulseras que eran pioneras en toda la UE, ahora son desastrosas"
PULSERAS

Magistrado de violencia sobre la mujer: "Teníamos pulseras que eran pioneras en toda la UE, ahora son desastrosas"

El magistrado Francisco Gutiérrez Romero del juzgado de Violencia sobre la mujer número dos de Sevilla denuncia que las pulseras de telemáticas para proteger a las víctimas de violencia de género son "dispositivos desastrosos".

Fotografía de archivo del expresidente peruano Alberto Fujimori

Efemérides de hoy 21 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 21 de septiembre?

Imagen de archivo de una ambulancia de la Junta de Andalucía

Muere un hombre de 70 años tras la picadura de un insecto mientras conducía una moto en Algeciras

2.000 hectáreas calcinadas en Pantón: Galicia vuelve a arder en septiembre

2.000 hectáreas calcinadas en Pantón: Galicia vuelve a arder en septiembre

Publicidad