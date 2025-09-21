Efemérides de hoy 21 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 21 de septiembre?

Tal día como hoy, un 21 de septiembre de 2007, la Corte Suprema de Chile aprueba la extradición a Perú del expresidente Alberto Fujimori. Durante su gobierno (1990-2000) se derrota a Sendero Luminoso, el grupo terrorista más violento del país. Sin embargo, se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y se consolidó una corrupción sistemática. Su asesor cercano, Vladimiro Montesinos, registró más de 1.500 grabaciones secretas que documentaban sobornos, coacción sobre políticos, empresarios, medios de comunicación y altos mandos militares.

Al publicarse los “Vladivideos”, huye a Japón en el 2000 y renuncia a su cargo por fax. Cinco años después viaja a Chile, donde lo detienen por solicitud de las autoridades peruanas y aprueban su extradición. Esta decisión histórica permitió que lo juzgaran y declararan culpable como responsable de los crímenes del grupo paramilitar Colina, implicado en las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, y de participar en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992; así como delitos de corrupción. Esto significó justicia para las familias de las víctimas y un precedente en la región sobre la rendición de cuentas de exmandatarios.

También un día como hoy, pero de 1937, el escritor británico J.R.R. Tolkien publica The Hobbit, una novela de fantasía que narra las aventuras de Bilbo Bolsón y que introdujo por primera vez a los lectores en el universo de la Tierra Media. La obra, concebida inicialmente como un cuento para leerle a sus hijos, alcanzó gran popularidad, los primeros 1.500 ejemplares se agotaron en solo tres meses. Se convirtió en el punto de partida de la célebre saga de El Señor de los Anillos, considerada una de las más influyentes en la literatura fantástica.

¿Qué pasó el 21 de septiembre?

1792: La Convención francesa, en su primera sesión, abole la monarquía, un momento clave de la Revolución Francesa.

1930: El alemán Johan Ostermeyer patenta el flash fotográfico de lámparas de un solo uso, un avance importante para la fotografía moderna.

1967: El almirante Luis Carrero Blanco es nombrado vicepresidente del Gobierno español por Francisco Franco, consolidando su influencia en la dictadura.

1991: Armenia se independiza de la URSS tras un referéndum donde el 99,6 % de los votantes aprueba la independencia.

1994: 40 países del OIEA firman en Viena la primera convención internacional sobre seguridad nuclear, promoviendo cooperación y regulación de materiales nucleares.

1998: El presidente Bill Clinton testifica ante el Gran Jurado estadounidense por su relación con Mónica Lewinsky, un hecho clave en el escándalo que casi lo lleva a un juicio político.

2022: Vladimir Putin anuncia la movilización parcial de 300.000 reservistas rusospara la guerra en Ucrania, escalando el conflicto.

¿Quién nació el 21 de septiembre?

1895: Juan de la Cierva, ingeniero español, inventor del autogiro.

1902: Luis Cernuda, poeta y ensayista español.

1947: Stephen King, escritor estadounidense.

1950: William James Murray, 'Bill Murray', actor estadounidense.

1954: Shinzo Abe, político japonés.

1972: Liam Gallagher, líder del grupo británico 'Oasis'.

1973: Virginia Ruano Pascual, tenista española.

¿Quién murió el 21 de septiembre?

1558: Carlos I, rey de España y emperador de Alemania.

1998: Florence Griffith, atleta estadounidense.

2015: Carmen Balcells, editora española.

2017: Liliane Bettencourt, empresaria francesa dueña de L'Oréal.

2020: Arthur Ashkin, físico estadounidense y Premio Nobel por sus investigaciones del láser.

2021: Melvin Van Peebles, cineasta estadounidense, icono del cine afroamericano.

¿Qué se celebra el 21 de septiembre?

Hoy, 21 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Alzheimer y el Día Internacional de la Paz.

Horóscopo del 21 de septiembre

Los nacidos el 21 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco de Virgo.

Santoral del 21 de septiembre

Hoy, 21 de septiembre, se celebran los santos Mateo, Alejandro, Eusebio, Jonás, Isasio y Pánfilo.