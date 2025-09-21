Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Encuentran dos cadáveres sin signos de violencia en un piso de Lleida

En principio no presentan signos de violencia, según la policía catalana. Los cadáveres se encontraban en un piso.

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra

Imagen de archivo de Mossos d'EscuadraEuropa Press

Neila Gallego
Publicado:

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de dos hombres que han sido localizados en un piso de Lleida. En principio no presentan signos de violencia, según la policía catalana. Los cadáveres se encontraban en un piso de la calle Puigvert, en el barrio de La Bordeta.

Según los Mossos y a falta de lo que determine la autopsia, no se apreciaban a simple vista signos que delataran una muerte violenta.

Los Mossos han recibido el aviso sobre las 14:00 horas del sábado y hasta la vivienda se han desplazado también efectivos de la Policía Local de Lleida y de los Bomberos de la Generalitat. Se desconoce por el momento cuándo se produjo la muerte de los dos hombres, aunque es probable que llevaran un tiempo muertos.

Se trata de dos adultos de 74 y 33 años, que no son familiares, según ha informado el diario 'Segre'. El primero sería el dueño de la vivienda.

