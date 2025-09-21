Los vecinos de un barrio de Valencia, hartos de las "novatadas"

Vuelven los universitarios a las aulas y con ellos las "novatadas".

Los vecinos de un barrio de Valencia están cansados de denunciar las molestias y el ruido. Muchos de ellos han tenido que cambiar las ventanas de sus viviendas para no escuchar los gritos y las fiestas que organizan los estudiantes en las calles.

Esta situación llevó a los residentes a tomar medidas. Tanto es así que el presidente de la Asociación de Vecinos Honduras de València, Javier Soler, ha solicitado, a través de un escrito, que la unidad nocturna de la Policía Local "inspeccione en horario nocturno el espacio ocupado por las terrazas, sancione si procede, y trate de concienciar a los hosteleros de que en sus terrazas no puede pasar de todo".

En el documento, al que ha tenido acceso la agencia EFE, pide que les recuerden sus obligaciones según las ordenanzas, en temas de ruido y espacio público, y que se comprueben los nuevos horarios de cierre de las terrazas de la zona de la plaza Honduras.

Así, recuerda, como han trasladado en ocasiones anteriores, que las novatadas por parte de los estudiantes de la residencia "alteran el orden público y producen un ruido pernicioso". A esto se suma el uso indiscriminado del espacio público por parte de la hostelería, ya que sus terrazas, diariamente en horario nocturno, ocupan más espacio del que tienen autorizado y generan más ruido del debido.

