Detenido un guardia civil español en Marruecos por intentar introducir 30 kilos de hachís en Melilla

Un agente fue sorprendido en el paso fronterizo de Beni Ansar, en Nador, cuando trataba de cruzar a España con la droga oculta en su vehículo.

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil

Paula Hidalgo
Publicado:

Las autoridades marroquíes detuvieron este sábado en el paso fronterizo de Beni Ansar, que conecta la ciudad de Nador con Melilla, a un agente de la Guardia Civil española por intentar introducir en España unos 30 kilos de hachís.

Fuentes oficiales informaron a EFE que el agente, que se encontraba de vacaciones en Marruecos, fue sorprendido con la droga escondida en su vehículo particular con matrícula española cuando se disponía cruzar hacia la ciudad autónoma de Melilla.

La Fiscalía de Nador ha ordenado la apertura de una investigación judicial con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar si existen vínculos con una red internacional de tráfico de drogas.

Un muerto en la colisión entre una narcolancha y una patrullera de la Guardia Civil

En paralelo, el sábado también tuvo lugar un nuevo incidente en aguas del Estrecho de Gibraltar con una víctima mortal tras el choque entre una narcolancha cargada de hachís y la patrullera Río Navia del Servicio Marítimo de la Guardia Civil frente a la costa de Cala Arena, en Algeciras.

Según confirmaron fuentes del Instituto Armado a EFE, uno de los ocupantes de la embarcación murió en el impacto y otro resultó herido, mientras que los agentes que viajaban en la patrullera no sufrieron lesiones. El accidente dejó graves daños en el lateral de la embarcación oficial.

La lucha contra el narcotráfico en el sur de España trae consigo numerosos episodios como los anteriores. Guardias civiles como Rafael Sánchez, que sufrió una grave lesión lumbar tras un choque similar hace meses, denuncian la falta de medios para enfrentarse a las narcolanchas y reclaman equipos más seguros para desempeñar su labor en el mar.

Detenido un guardia civil español en Marruecos por intentar introducir 30 kilos de hachís en Melilla

