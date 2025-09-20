Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Narcotráfico

Muere un ocupante de una narcolancha al chocar con una patrullera de la Guardia Civil en Algeciras

La embarcación, cargada de hachís, colisionó con la patrullera 'Río Navia' durante una vigilancia en Cala Arena. Otro ocupante resultó herido.

Imagen de archivo de una patrullera mar&iacute;tima de la Guardia Civil.

Imagen de archivo de una patrullera marítima de la Guardia Civil.Europa Press / Guardia Civil

Publicidad

Irene Delgado
Publicado:

Un nuevo incidente en aguas del Estrecho de Gibraltar se ha saldado con una víctima mortal tras la colisión entre una narcolancha y una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. El suceso ocurrió la madrugada de este sábado frente a la costa de Cala Arena, en Algeciras, Cádiz, según han confirmado fuentes del Instituto Armado a la agencia EFE.

Durante una operación de vigilancia rutinaria, la embarcación de la Guardia Civil, identificada como 'Río Navia', fue embestida por una narcolancha que transportaba un cargamento de hachís. En el choque falleció uno de los ocupantes de la lancha rápida, mientras que otro resultó herido. No se ha precisado cuántas personas viajaban a bordo.

Fuentes cercanas al caso, citadas por medios locales, señalan que el impacto fue especialmente violento y que el lateral de la patrullera quedó gravemente dañado. A pesar de ello, los agentes que iban a bordo no sufrieron heridas, según han confirmado desde el entorno de la Comandancia.

"Tienes que elegir si ponerte el chaleco antibalas o el salvavidas"

"Quiero que la sociedad entienda que detrás de cada Guardia Civil o Policía Nacional hay una persona, y detrás de esa persona, una familia que también sufre", expresó Rafael Sánchez, agente de 44 años, al que un servicio rutinario hace ya más de seis meses le cambió la vida por completo.

Todo ocurrió en la desembocadura del Guadalquivir, cuando Rafael y sus compañeros recibieron varios avisos sobre la presencia de embarcaciones sospechosas en la zona. Finalmente, se les ordenó salir con la patrullera para interceptarlas. "Sabemos que poco podemos hacer frente a las narcolanchas; solo esperar que se queden sin gasolina o sufran una avería", explicó Rafael.

Durante ese operativo, una de las cinco lanchas cargadas de hachís que procedían de Marruecos decidió arremeter directamente contra la patrullera. Las otras cuatro esquivaron a los agentes, pero esta impactó frontalmente a más de 70 nudos, es decir, a unos 130 km/h. La colisión dejó a Rafael con una grave lesión en la zona lumbar (L5-S1), que le provocó un pinzamiento del nervio ciático y le ha mantenido alejado del servicio desde entonces.

"Tuve suerte de que el golpe fuera en la espalda. Si me llego a dar con la cabeza, no estaría contando esto (...) Creí que iba a morir, pero lo que más me angustiaba era mi familia. Tengo una hija de 11 años que me escribía de madrugada para pedirme que no me enfrentase a los malos", recordó angustiado.

Natural de Jerez, Rafael ha dedicado toda su vida al servicio público. Se incorporó al ejército con solo 18 años y después pasó a formar parte de la Guardia Civil. Habla de su trabajo con vocación, pero también con preocupación por la falta de medios. "Nos ponen en la tesitura de elegir entre llevar chaleco antibalas, que si caes al agua te puede hundir, o un salvavidas que te permite flotar, pero no te protege si te disparan. Y lo peor es que existen chalecos con flotabilidad hechos en España, pero se venden a cuerpos de policía de otros países".

Hoy, más de medio año después del accidente, su prioridad es recuperarse y cuidar de su familia, que ha sido su mayor apoyo durante este tiempo. También ha retomado sus estudios de Derecho en la Universidad de Cádiz, con la esperanza de graduarse en 2026 y abrir una nueva etapa en su vida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Un error judicial deja en libertad al capo de la Mocro Maffia, la organización criminal más temida de Europa

Un error judicial deja en libertad al capo de la Mocro Maffia, la organización criminal más temida de Europa

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de una patrullera marítima de la Guardia Civil.

Muere un ocupante de una narcolancha al chocar con una patrullera de la Guardia Civil en Algeciras

La Xunta de Galicia ha decretado el confinamiento de tres núcleos de población por el incendio que afecta a O Bolo.

Los dos incendios de Galicia queman más de 1.600 hectáreas y activan el nivel 2 de emergencia

Foto de archivo de Mossos d'Esquadra

Hallan una maleta con un cadáver y detienen a un hombre de 24 años en Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Captura de pantalla de la IGN sobre la información del terremoto
Terremoto

Registrado un terremoto de magnitud 3 en el mar de Alborán oriental

Bomberos de San Sebastián.
Incendio

Muere un hombre de 68 años por un incendio en una vivienda en San Sebastián

Investigada una persona por circular sin dos de las ruedas de su vehículo en Mallorca
Conducción temeraria

Investigada una persona por circular sin dos de las ruedas de su vehículo en Mallorca

La Guardia Civil ha investigado en Mallorca a una persona por circular sin las dos ruedas del lado izquierdo de su vehículo después de sufrir un reventón y durante aproximadamente 14 kilómetros.

La policía Nacional desmantela una organización criminal que cultivaba droga en Alicante, Murcia y Valencia
Una fortaleza para los narcos

La Policía Nacional desmantela una organización criminal que cultivaba droga en Alicante, Murcia y Valencia

Han sido detenidas 10 personas e incautados cerca de 60 kilos de cogollos de marihuana preparados para su distribución, 1.500 plantas en distintas fases de desarrollo, cuatro vehículos, 17 teléfonos móviles y diversa documentación falsificada.

Día Mundial de la Paella

Efemérides de hoy 20 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 20 de septiembre?

Imagen de archivo de la pulsera antimaltrato.

Trabajadores ratifican los fallos en las pulseras antimaltrato: "Todos los días recibes llamadas diciendo 'me he cruzado con mi agresor'"

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra

Dos apuñalamientos en Barcelona en menos de 24 horas

Publicidad