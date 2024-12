Noticias de hoy, domingo 1 de diciembre de 2024

El Congreso Federal delPSOE en Sevilla, la respuesta del Partido Popular en Valladolid, la última hora en Valencia tras la manifestación por la DANA y la última carta de Kate Middleton, entre las noticias más destacadas de este domingo 1 de diciembre de 2024.

Sánchez anuncia la creación de una empresa pública de vivienda

El PSOE ha cerrado este domingo en Sevilla su 41 Congreso Federal, cita que un dirigente socialista ha definido como el de la "resistencia" ante una etapa complicada para el partido por el acecho de procedimientos judiciales achacados a bulos y mentiras. Los delegados en el congreso han respaldado a la nueva ejecutiva del partido, marcada por el continuismo, con un 90% de votos a favor y han confiado a Pedro Sánchez como garante de su futuro frente a la derecha.

En la clausura del congreso, el presidente del Gobierno ha anunciado que el Ejecutivo creará una empresa pública de vivienda. Para los socialistas, la vivienda es una de las principales banderas del Ejecutivo. Y para acelerar la construcción de nuevas viviendas que amplíen el parque público de alquiler se pondrá en marcha una empresa pública: "Una gran empresa pública de vivienda, capaz de construir y gestionar viviendas desde la Administración General del Estado", anunció.

El PP carga con fuerza contra el PSOE

Aguanta Pedro, no dimitas porque no te mereces irte con un mínimo de honor, te vamos a echar a los españoles libre y democráticamente". El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha hecho esta afirmación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Llegados a este punto ya no le merece la pena dimitir. No, no. Y por eso yo le digo, aguanta Pedro, no dimitas porque no te mereces irte con un mínimo de honor. Aguanta Pedro porque te vamos a echar los españoles libre y democráticamente", ha espetado a Sánchez en la clausura de la XXVII Intermunicipal que el PP ha celebrado en Valladolid.

Minuto de silencio en Valencia

Este domingo la ciudad de Valencia se ha parado por un minuto para guardar este emocionado silencio en recuerdo a las víctimas de la DANA. Ha sido justo antes de que se diera el pistoletazo de salida a la maratón. El sábado, ,miles personas salieron a la calle en Valencia para exigir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión con la DANA.

La carta de Middleton

Ahora que se acercan las fechas navideñas, la princesa de Gales, Kate Middleton comparte una emotiva carta en la que reflexiona sobre "los momentos más oscuros". La nota va dirigida a los asistentes al concierto que se celebrará el próximo viernes, 6 de diciembre, en la Abadía de Westminster.

