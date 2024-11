Sánchez en el Congreso Federal: "Lo mejor está por venir"

Los 1.100 delegados socialistas reunidos en Sevilla en el 41 Congreso Federal del PSOE abordan el debate de la ponencia marco que marcará el rumbo de la formación, a la espera de que su líder, Pedro Sánchez, proponga una nueva Ejecutiva en un ambiente muy marcado por los procedimientos judiciales que afectan al partido.

Ayer viernes los prolegómenos del cónclave ya fijaron el paso que el socialismo quiere dar a esta cita, con la que sus dirigentes se han conjurado para "sacar pecho" por los avances conseguidos con Sánchez el frente del Gobierno, reivindicando el valor de las políticas de izquierda y haciendo valer la necesidad de darles continuidad.

Aunque ausente, el ya exlíder del PSOE madrileño, Juan Lobato, está presente en muchos de los corrillos y es tema de conversación recurrente de pasillos, no solo por su declaración ayer mismo en el Tribunal Supremo poco antes del inicio del congreso sevillano, sino por la crisis que de nuevo se abre en el seno del socialismo madrileño. Lobato declaró como testigo en relación a las filtraciones de documentos relacionados con el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, investigado por fraude a Hacienda y falsedad documental y dejó al juez su móvil para que se copie la información referida a sus conversaciones con la Moncloa que desembocaron en su renuncia.

Pasadas las once de la mañana, entre aplausos y muestras de cariño, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ponía pie en el Palacio de Congresos y Exposiciones Sevilla. Lo hacía, entre otras personalidades, arropado por Santos Cerdán, María Jesús Montero o José Luis Rodríguez Zapatero. Y entre los asistentes, no faltaron dos exmandatarios andaluces, que fueron presidentes del partido a nivel federal: Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Su presencia podría simbolizar el cierre de las heridas abiertas tras la investigación judicial y las posteriores sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no ha tomado la palabra en el cónclave (será mañana domingo cuando intervenga) pero sí se ha pronunciado por redes sociales sobre este 41 Congreso Federal de su partido: "La labor de esta formación política es clave para seguir avanzando" y ha asegurado que "lo mejor está por venir". Ha asegurado que los socialistas asisten a esta cita congresual con más ganas, fuerza e ilusión que nunca. "Un fin de semana de reflexión sobre los grandes retos que tenemos por delante. Lo que tiene que hacer la formación política es seguir avanzando por responsabilidad, por esperanza y por la izquierda", ha subrayado. Además, ha tenido un recuerdo para la situación que se sigue viviendo en la Comunidad Valenciana tras la DANA, al asegurar que los socialistas asisten a este congreso de Sevilla "con el corazón en Valencia".

Tras constituirse la mesa, el secretario general del PSOE, Santos Cerdán abría el acto, pidiendo un minuto de silencio por las víctimas de la DANA en Valencia. Y tras el homenaje, la primera en subir al plenario para intervenir fue la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. Natural de Gandía, Valencia, Diana Morant ha dedicado sus primeras palabras a las víctimas de la catástrofe: "Su ausencia nos dolerá para siempre. Notamos la ausencia en este pabellón de los compañeros y compañeros de Paiporta, de Picanya, de Catarroja, de Alfafar... Nuestros compañeros, que esta mañana se han vuelto a poner sus botas llenas de barro, que se han quedado a lado de sus vecinos. No se puede olvidar la imagen de ver desde tu ventana a un vecino arrastrado por el agua", ha indicado Morant.

La titular de Ciencia ha sido muy crítica con la gestión del presidente valenciano, Carlos Mazón, con la DANA. "Hemos tenido el peor presidente en el peor momento de la historia", ha dicho, momento en que el plenario se puso en pie por primera vez para ovacionar a Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en Valencia, mencionada por Morant. Instante también en el que los presentes en el Congreso han gritado "Mazón dimisión".

Reacciones antes del inicio

El ministro para la Trasformación Digital y la Función Pública, Óscar López, uno de los más protagonistas en este conclave, afirmó que liderar el PSOE en la Comunidad de Madrid es una misión de servicio público para regenerar la vida política en la región y para acabar con el poso de corrupción y de política sucia de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. López hizo estas declaraciones a su llegada. Preguntado por su posible candidatura para ser el próximo secretario general de los socialistas madrileños tras la dimisión de Lobato, López respondió que hablará sobre este tema a partir del lunes dado que este fin de semana toca hablar del PSOE y de cuatro años más de Pedro Sánchez como líder de este partido. El ministro ha dicho también que el congreso va a suponer una mala noticia para la derecha porque va a analizar la gestión gubernamental de los seis últimos años para poner de manifiesto que España crece, España crea empleo y hay cuatro años más de Sánchez.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha restado importancia a los problemas judiciales en los que se ve inmerso el partido recordando que "en nuestra organización ha habido casos judiciales que luego han quedado en nada". Y en cuanto a la foto de Aldama en la sede de Ferraz la noche electoral, Torres ha indicado: "Está bueno el PP y el señor Feijóo para señalar a nadie con fotos ", ha dicho.

Por su parte, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, aseguró que el PSOE debe ser un dique de contención en defensa de la libertad frente al giro a la derecha y la involución que entiende que se está produciendo a nivel internacional. En cuanto a la dimisión de Lobato, Barbón indicó que no habla de otras federaciones de su fuerza política y que el congreso debe centrarse en el proyecto y en la composición de la Ejecutiva y los órganos federales. Añadió que quienes viven fuera del centro de Madrid, tienen otras preocupaciones aparte de la investigación al fiscal general por revelación de secretos u otras causas judiciales que se siguen en los tribunales.

Otro de los que ha atendido a los periodistas a su llegada ha sido el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. "Llegamos a este congreso a construir un proyecto sólido y útil para España y a reforzar el liderazgo de Pedro Sánchez tras seis años de buen gobierno frente al ruido. "Ruido, ruido, ruido", indicó. El líder catalán aseguró que se suman al Congreso Federal con optimismo y con muchas ganas, mientras la derecha se desespera. El ruido interesa solo a quien no tiene proyecto. Los socialistas vienen a reafirmarse en la política útil y en la política decente, para que de este Congreso salga un proyecto más claro y de izquierdas para reducir desigualdades, avanzar en derechos y afianzar la solidaridad entre todos los españoles", resumió.

Muy defensora de Sánchez Cerdán hemos visto también a la presidenta de Navarra, María Chivite. La también secretaria general de los socialistas navarros ha expresado su confianza absoluta en Santos Cerdán, de quien ha defendido que "si algo ha demostrado siendo secretario de Organización del PSOE es su trabajo, su lealtad, su querer construir y su querer sacar la legislatura adelante". En este sentido, Chivite ha sostenido que en el PSOE están sufriendo "un acoso y derribo" y ha lamentado que, "aquí, señalar sale gratis, sin ninguna prueba, sin ningún tipo de documentación. Una persona que está perseguida por la Justicia hace unas acusaciones y le sale gratis", señalando a otras personas sin ningún tipo de prueba.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha señalado al PP como la formación que está detrás de los problemas judiciales de su partido. "La derecha ha decidido que los socialistas llevamos demasiado tiempo en el Gobierno y, como no nos pueden derrocar en las urnas, nos van a intentar derrocar en los juzgados". Preguntado sobre si le preocupaba la evolución del caso del hermano de Pedro Sánchez, ha respondido: "No me preocupa nada en absoluto", manifestó, añadiendo que "lo que me preocupa son los bulos, las mentiras, la desinformación y las denuncias falsas sobre las que los que hoy piden explicaciones tendrán que dar posteriormente explicaciones ellos, porque en este país no podemos convertir la política en un lodazal. Parece como si los socialistas todos nos hubiéramos puesto de acuerdo para delinquir, precisamente porque la derecha y ultraderecha de este país han considerado que España que es su cortijo ha de ser el lugar donde vuelvan a gobernar, independientemente de lo que tengan que hacer para ello", ha concluido.