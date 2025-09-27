Emotivo encuentro de la reina Letizia y princesa Leonor con el periodista y cantante Javier Erro

Los reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor, protagonizaron este viernes en su visita a Navarra un momento inesperado y emotivo en los jardines de Juan Manuel Serrat, junto a las ruinas de San Pedro en Viana. Lo que debía ser un acto institucional acabó convirtiéndose en una escena cargada de naturalidad gracias a la intervención de un joven periodista y cantante.

El protagonista fue Javier Erro, periodista del centro territorial de RTVE en Navarra y exconcursante del programa La Voz. A punto de entrar en directo para informar sobre la visita real, el joven se acercó a la comitiva y sorprendió a los presentes interpretando unos versos de "A Million Dreams", popular tema de la película El Gran Showman.

La reina Letizia, que reconoció la canción al instante, reaccionó: "¡Por favor, es El Gran Showman!", dijo. Un comentario que provocó una reacción inmediata de la princesa Leonor, que se unió con una confesión inesperada: "De pequeña estaba obsesionada", aseguró, desvelando su admiración por el filme musical.

Javier Erro aprovechó la cercanía para expresar su admiración hacia la Reina. "Soy un gran admirador de su carrera profesional desde que soy pequeñito", le confesó emocionado. Doña Letizia, visiblemente sorprendida, le respondió entre risas: "Pero eres muy joven". Al saber que Javier Erro tiene 25 años, Doña Letizia replicó con humor: "Ay madre, eres... como un hijo para mí", provocando las sonrisas de todos los presentes y concluyendo el momento con un abrazo entre ambos.

