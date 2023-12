Los niños suelen nacer en el mismo mes que sus padres, según un estudio

El estudio no solo muestra una tendencia de los niños a nacer en el mismo mes que sus madres, sino que también muestra otra, aunque algo menor, de los niños a nacer en el mismo mes que sus padres y una tercera, la mayor de todas, a hacerlo en el mismo que sus hermanos inmediatamente mayores, según Adela Recio, matemática y jefa de estudios de investigación del Instituto de Estudios Fiscales, que ha participado en el estudio con la Universidad de Alcalá.

Para llevar a cabo este experimento investigadores españoles y estadounidenses han analizado datos oficiales sobre más de 10 millones de nacimientos. Se buscaron todos los nacimientos en España de 1980 a 1983 y de 2016 a 2019 y todos los nacimientos en Francia de 2000 a 2003 y de 2010 a 2013.

Cuando comenzaron a cruzar datos, se dieron cuenta de que la teoría inicial que barajaban, es decir, que los nacimientos en un país en concreto tienden a seguir un patrón, naciendo más bebés en determinadas épocas del año que en otras, no se cumplía. Vieron cómo, por ejemplo, hubo un aumento en los nacimientos en enero entre las madres que nacieron en enero, un aumento en los nacimientos en febrero entre las madres que nacieron en febrero, y así sucesivamente.

Según esta investigadora, en el caso de España, esperaban más niños en los meses de agosto, septiembre y octubre y menos en los meses de marzo, abril y mayo. Pero hemos visto que, cuando nos fijamos en las madres que han nacido por ejemplo en enero, ellas tienen a sus hijos de una forma distinta al patrón estacional general y muestran un exceso de nacimientos precisamente en enero. Y las madres nacidas en febrero muestran un exceso de nacimientos precisamente en febrero. Y así con todos los meses.

Es decir, que el propio hecho que nacer en el mismo mes que tu padre puede condicionar, o al menos, predecir, cómo será tu vida.

Las madres trabajadoras tienen a sus hijos en otoño

Según estudios anteriores que también ha liderado Recio, se evidencia que diferentes grupos sociodemográficos tienen diferentes patrones de nacimientos. Por ejemplo, en un estudio que publicaron el año pasado vieron que los patrones de nacimiento en España son especialmente diferentes entre mujeres con diversas situaciones laborales. Dependiendo de si la mujer trabaja o no, y de cuál sea su cualificación laboral, es más proclive a concebir en unas épocas o en otras. Las mujeres trabajadoras tienden a tener los hijos en otoño al contrario que las no trabajan que traen los niños al mundo a principios de año. Y constataron también que las mujeres con estudios superiores muestran una mayor tendencia a tener hijos en el primer semestre del año que las que no tienen estudios superiores. .