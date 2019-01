Niegan la pensión a un padre viudo y prejubilado y lo denuncia ante el juez

Juan se quedó viudo con 46 años y 4 hijos, cuando se hija pequeña, Lucía de 20 años, tenía apenas cinco. "He ido a prejubilarme. Me han dicho que tengo un 15% por los cuatro niños. Mi sorpresa llegó cuando me negaron la ayuda por ser hombre", denuncia este padre de familia.

Su hija Lucía, sale en defensa de su padre: "Estoy orgullosa de mi padre porque ha sabido sacarnos adelante". En 2016, las madres jubiladas pasaron a cobrar un 5% más por tener dos hijos; un 10%, las que tuvieran 3 hijos, y un 15%, las madres que tuvieran cuatro o más.

"En ningún caso se dice que corresponde a la que pare o al que pare, si no a la que o al que cuida", dice Juan. El suceso ha llegado al Tribunal Europeo, quien debe aclarar si se trata de una ayuda discriminatoria.

Las parejas homosexuales también quedan excluidas de estos complementos económicos, por lo que se estudiará si se trata de un caso de discriminación.