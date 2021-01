Restricciones en Murcia: Se prohíben todas las reuniones de no convivientes ante el aumento de contagios de coronavirus

Murcia ha prohibido todos los contactos físicos entre personas no convivientes. De este modo, no se permitirían las reuniones de ningún tipo entre personas que no pertenecen al mismo ámbito de convivencia. El objetivo es reducir cualquier tipo de acercamiento que propicie la retirada de la mascarilla.

Esta restricción por el coronavirus contemplará excepciones para las personas que viven solas o para casos de menores o matrimonios que no convivan.

Es la última medida en un día en que Extremadura también ha anunciado el cierre perimetral de todas sus localidades y Galicia y La Rioja han ordenado el cierre perimetral.

