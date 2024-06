Una mujer mata a su padre y hiere gravemente a su madre en Librilla (Murcia)

Los vecinos de la localidad murciana de Librilla están conmocionados. Una mujer de 36 años ha matado a cuchilladas a su padre de 66 años y ha herido gravemente a su madre, cuya muerte ha evitado la intervención de la Guardia Civil. Ha ocurrido durante esta madrugada.

Según informa Emergencias 112, los servicios sanitarios no han podido salvar la vida al hombre, que ha muerto a consecuencia de las heridas, mientras que su esposa, de 64 años, ha sido trasladada al Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia con heridas muy graves.

Alrededor de las 2:06 horas de la madrugada de este jueves los vecinos de Librilla escucharon a una mujer pedir auxilio y llamaron al 112. Al lugar se movilizaron varias patrullas de la Guardia Civil, que solicitaron asistencia sanitaria para la pareja. Entonces, acudieron ambulancias con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, pero a su llegada el hombre ya había fallecido. Lo que sí consiguieron fue evitar el homicidio de la madre.

Los agentes ya han detenido a la mujer como presunta autora de la muerte de su padre y la han trasladado a dependencias del instituto armado.

Sucesos similares

Hace una semana, los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre que presuntamente habría matado, de manera brutal, a su madre de 68 años en un piso de Ciutat Vella, Barcelona. Los agentes recibieron el aviso hacía y a su llegada al lugar de los hechos encontraron a la mujer sin vida y con signos de violencia. Su hijo, de 42 años, ya ha sido detenido y la División de Investigación Criminal (DIC) de Barcelona es quien se está encargando de la investigación para esclarecer los hechos del suceso.

Y unos días antes, pero fuera de nuestro país, otro caso conmocionó al mundo. Un joven de 33 años mató a tiros a su hermano de 27, hirió a su madre y finalmente se suicidó en el barrio neoyorquino de Queens. Según las fuentes policiales, una noche de sábado transcurría de forma normal en la casa familiar. Los dos hermanos y los padres pasaron una velada tranquila mientras comían una pizza. Pero, pasadas las 22:30 horas Karamjit Multani entró en la habitación de Vipanpal y comenzó a disparar.

Vipanpal no murió en el acto y después de disparar Karamjit huyó de la vivienda situada entre la calle 95 y la avenida 11, en South Richmond Hill. En uno de esos disparos resultó herida la madre de los hermanos. Después, el sospechoso fue encontrado a una milla de distancia con un tiro en la cabeza y una pistola al lado del cuerpo, según fuentes policiales. La madre fue trasladada al hospital por herida de bala en el estómago, pero tras los primeros informes su vida no corre peligro. El padre cuando comenzaron los disparos escapó de la vivienda y fue a avisar al vecino para que llamase a la policía. Cuando ese vecino entró en la casa de la familia Multani encontró a Vipanpal suplicando ayuda, según publica CBS News. "Me dijo: 'Por favor, no me dejes morir'", recuerda este testigo que después añade: "Murió en mis manos más tarde".

