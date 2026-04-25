Noticias de hoy, sábado 25 de abril de 2026

Irán ha desmentido que vaya a mantener reuniones con Estados Unidos en Islamabad, contradiciendo así el anuncio previo de la Casa Blanca sobre posibles conversaciones directas. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha asegurado en su perfil de X, que "no hay ningún encuentro previsto" y que la visita del jefe de la diplomacia, Abbas Araqchi, responde únicamente a los esfuerzos de mediación impulsados por Pakistán.

Irán mantiene el pulso en las negociaciones con Estados Unidos. Ha trasladado sus exigencias a los mediadores en Pakistán, mientras Trump envía a sus negociadores, José Ángel

Palestina celebra las elecciones municipales

Las autoridades palestinas han puesto en marcha un nuevo proceso electoral municipal, en un contexto marcado por la inestabilidad política y la grave crisis humanitaria en los territorios palestinos. Estos comicios, que abarcan diversos consejos locales, destacan especialmente porque incluyen una votación en la Franja de Gaza por primera vez en más de dos décadas, concretamente en Deir al Balá.

Más de un millón de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir representantes en 184 municipios.

Disparos de perdigones en Vizcaya

Aumenta la inquietud en Usánsolo, Vizcaya. Al menos 3 personas han sufrido heridas por disparos de perdigones y la Ertzaintza ha abierto una investigación para dar con el tirador

Accidente en una atracción de la Feria de Sevilla

Cuatro personas han resultado heridas de carácter leve este sábado tras un accidente registrado en la atracción Steel Max, situada en la calle del Infierno del Real de la Feria de Abril de Sevilla, en Sevilla.

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