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Noticias de hoy, sábado 25 de abril de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 24 de abril de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, sábado 25 de abril de 2026 | Antena 3 Noticias

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Antena 3 Noticias
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Irán ha desmentido que vaya a mantener reuniones con Estados Unidos en Islamabad, contradiciendo así el anuncio previo de la Casa Blanca sobre posibles conversaciones directas. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha asegurado en su perfil de X, que "no hay ningún encuentro previsto" y que la visita del jefe de la diplomacia, Abbas Araqchi, responde únicamente a los esfuerzos de mediación impulsados por Pakistán.

Irán mantiene el pulso en las negociaciones con Estados Unidos. Ha trasladado sus exigencias a los mediadores en Pakistán, mientras Trump envía a sus negociadores, José Ángel

Palestina celebra las elecciones municipales

Las autoridades palestinas han puesto en marcha un nuevo proceso electoral municipal, en un contexto marcado por la inestabilidad política y la grave crisis humanitaria en los territorios palestinos. Estos comicios, que abarcan diversos consejos locales, destacan especialmente porque incluyen una votación en la Franja de Gaza por primera vez en más de dos décadas, concretamente en Deir al Balá.

Más de un millón de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir representantes en 184 municipios.

Disparos de perdigones en Vizcaya

Aumenta la inquietud en Usánsolo, Vizcaya. Al menos 3 personas han sufrido heridas por disparos de perdigones y la Ertzaintza ha abierto una investigación para dar con el tirador

Accidente en una atracción de la Feria de Sevilla

Cuatro personas han resultado heridas de carácter leve este sábado tras un accidente registrado en la atracción Steel Max, situada en la calle del Infierno del Real de la Feria de Abril de Sevilla, en Sevilla.

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Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Así es el interior del narcotúnel de Ceuta por el que se introducía hachís desde Marruecos

Narcotúnel Ceuta.

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Sociedad

Fentanilo

El fentanilo, un potente opioide sintético, entra en las cárceles

Momento de la captura

VÍDEO: Detenido en Cheste un hombre por robar cosméticos de lujo valorados en 300.000 euros

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, sábado 25 de abril de 2026

Vídeo: cuatro heridos leves tras un accidente en una atracción del Real de la Feria de Abril de Sevilla
FERIA ABRIL

Vídeo: cuatro heridos leves tras un accidente en una atracción del Real de la Feria de Abril de Sevilla

Una de las monedas pertenecientes al "Tesoro de Villanueva"
ROBO

Roban 149 monedas de oro del Tesoro de Villanueva de la Serena en el Museo Arqueológico de Badajoz

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
TRATA PERSONAS

Desarticulado en Vigo un clan familiar que explotaba a mujeres 12 horas al día en condiciones extremas

La Policía Nacional ha detenido a tres mujeres de una misma familia acusadas de liderar una red que obligaba a jóvenes, en su mayoría extranjeras, a ejercer la prostitución en condiciones de hacinamiento y control extremo. La operación se ha saldado además con otras dos detenciones en Madrid.

Imagen de archivo de una ambulancia de Castilla-la Mancha
SUCESOS

Disparan a un joven de 19 años en un altercado vecinal por el ruido en una urbanización

El herido, un joven de 19 años, ha sido trasladado en UVI al Hospital de Guadalajara y ya le han dado de alta.

Detenidas dos personas por robar en el interior de ocho vehículos en Collado Villalba

Detenidas dos personas por robar en el interior de ocho vehículos en Collado Villalba

Uno de los 'toros ensogaos' en los festejos de 2022 en Beas de Segura.

Muere el ganadero Santiago Barrero San Román tras ser corneado en los toros ensogaos de Beas de Segura, Jaén

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil

Hallan tiroteado a un matrimonio en su domicilio de Asturias

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