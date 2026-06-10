Noticias de hoy, miércoles 10 de junio de 2026

El Papa continúa con una agenda apretada en Barcelona mientras en Belfast arden las calles por las protestas contra los migrantes.

Arde Belfast

Las protestas contra los inmigrantes han incendiado las calles de Belfast después de que un ciudadano, de origen sudanés, intentase degollar a otro.

Estados Unidos ataca a Irán

Estados Unidos ha atacado a Irán como respuesta al derribo de un helicóptero Apache. Estados Unidos argumenta que lo ha hecho en "legítima defensa".

Empeora el incendio de Huelva

Empeora el incendio de Huelva. Se activa el nivel 2 de emergencia. La UME se ha sumado a los trabajos de extinción. Las fuertes rachas de viento han reactivado varios frentes. Se prevé que cambie en las próximas horas y aún ponga más difícil la situación.

El primer día del Papa en Barcelona

El Papa cerró su primer día en Barcelona en catalán. Y no ha sido la única vez que León XIV ha hablado ese idioma como le pidieron los independentistas. Ha usado el catalán para llamar a todos a ser "constructores de unidad".

Baño de masas en el Estadio Olímpico

El primer día del Papa en Cataluña acabó con el baño de masas en el Estadio Olímpico. Hoy, visitará la cárcel de Brians 1. Hará una oración en la abadía de Monserrat y celebrará una misa en la basílica de la Sagrada Familia.