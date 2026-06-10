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Noticias de hoy, miércoles 10 de junio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 10 de junio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, miércoles 10 de junio de 2026 | Antena 3 Noticias

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El Papa continúa con una agenda apretada en Barcelona mientras en Belfast arden las calles por las protestas contra los migrantes.

Arde Belfast

Las protestas contra los inmigrantes han incendiado las calles de Belfast después de que un ciudadano, de origen sudanés, intentase degollar a otro.

Estados Unidos ataca a Irán

Estados Unidos ha atacado a Irán como respuesta al derribo de un helicóptero Apache. Estados Unidos argumenta que lo ha hecho en "legítima defensa".

Empeora el incendio de Huelva

Empeora el incendio de Huelva. Se activa el nivel 2 de emergencia. La UME se ha sumado a los trabajos de extinción. Las fuertes rachas de viento han reactivado varios frentes. Se prevé que cambie en las próximas horas y aún ponga más difícil la situación.

El primer día del Papa en Barcelona

El Papa cerró su primer día en Barcelona en catalán. Y no ha sido la única vez que León XIV ha hablado ese idioma como le pidieron los independentistas. Ha usado el catalán para llamar a todos a ser "constructores de unidad".

Baño de masas en el Estadio Olímpico

El primer día del Papa en Cataluña acabó con el baño de masas en el Estadio Olímpico. Hoy, visitará la cárcel de Brians 1. Hará una oración en la abadía de Monserrat y celebrará una misa en la basílica de la Sagrada Familia.

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Asesinado un hombre de un disparo en plena calle en Barcelona

Asesinado un hombre de un disparo en plena calle en Barcelona

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Sociedad

El Papa en Cataluña

Última hora de la visita del papa León XIV a España en directo | El Pontífice lanza un mensaje de esperanza a los presos de Brians 1: "El pasado no condena el futuro"

Imagen del papa León XIV abrazando a Desirée en el Estadi Olímpic

Desirée, la joven que conmovió al papa en el Estadi Olímpic: "¿Cómo puedo perdonar a mi padre, que estuvo a punto de dejarme sin madre?"

Asesinado un hombre de un disparo en plena calle en Barcelona

Asesinado un hombre de un disparo en plena calle en Barcelona

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Noticias de hoy, miércoles 10 de junio de 2026

Imagen del incendio forestal originado en Villanueva de los Castillejos, Huelva
Incendio forestal

La UME se suma al incendio de Villanueva de los Castillejos (Huelva) que sigue activo y mantiene a más de 100 vecinos desalojados

Imagen de Julio Panizo, profesor de protocolo UNED
Papa León XIV

Julio Panizo, profesor de protocolo, explica por qué el papa ha hablado catalán en Barcelona: "Es normal que haga guiños al idioma"

Durante el saludo a los parlamentarios en el Congreso, Miriam Nogueras le pidió a León XIV que hablase en catalán, algo que ha tenido cierta polémica. Según ha explicado el profesor de protocolo en Antena 3 Noticias, "estaba previsto desde hace semanas".

Palabra 'happy'
Felicidad

¿Cuánto dinero se necesita en España para ser feliz? Este es el salario ideal para lograr la satisfacción económica

Un estudio de la Universidad de Purdue indica que en España el precio medio para ser feliz, según el estudio, es de 77.192 euros anuales.

Rafael Simancas en el Tamayazo en la Asamblea de Madrid

Efemérides de hoy 10 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 10 de junio?

Papa León XIV Barcelona

El Papa León XIV critica "el culto" a la imagen y llama a "dar valor a las cosas importantes"

Las familias exigen una huelga en la Educación andaluza por el excesivo calor en las aulas

Las familias exigen una huelga en la Educación andaluza por el excesivo calor en las aulas

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