Muere un hombre de 70 años tras golpearse la cabeza en una playa de Denia

Un hombre de 70 años ha muerto este sábado después de sufrir un fuerte golpe en la cabeza en la playa El Trampolín, en Denia (Alicante).

El aviso lo ha recibido el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) alrededor de las 12:40 horas. Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU para atender al hombre, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria tras el accidente.

Los sanitarios han intentado reanimarlo, pero no han podido salvarle la vida y el hombre fellecía en el mismo lugar. Además, se había activado un helicóptero medicalizado, aunque finalmente no ha sido necesario que aterrizara.

Muere un joven de 20 años ahogado en un pantano de Navarra

Esta misma semana ocurría una noticia similar, pero esta vez en Navarra, donde dos jóvenes, un hombre y mujer de 20 y 25 años respectivamente, fueron rescatados de la balsa La Morea, en la localidad de Beriáin. El varón de 20 años perdía la vida tas estar en estado grave con síntomas de ahogamiento, mientras que la joven de 25 años, se encuentra en estado grave con los mismos síntomas que el fallecido.

Ambos se encontraban bañándose en la balsa, cuando cerca de las 17:30 horas de la tarde varios bañistas que se encontraban allí se percataron de que los dos jóvenes se estaban ahogando. Ellos mismos pudieron sacar al joven de 20 años, pero la chica tuvo que ser rescatada por los bomberos.

Inmediatamente después, fueron trasladados al Hospital Universitario de Navarra, aunque uno de los dos no pudo salvarse. Con este último ahogamiento, ya son siete las víctimas mortales por este motivo en Navarra, en los últimos dos meses.

Muere ahogada una mujer de 50 años en Málaga

Este mismo mes, otra mujer de 50 años perdía la vida después de ser encontrada flotando en las aguas de la playa de Rincón de la Victoria, en Málaga. El aviso llegó a las 10:00 horas, cuando un particular alertaba de que "había una persona en el agua".

Poco después, se desplazaron hasta el lugar efectivos de la Guardia Civil y equipos sanitarios para atender el suceso. Finalmente, los profesionales del 061 confirmaron el fallecimiento de la mujer.