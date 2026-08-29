Un detenido y un herido tras una reyerta entre migrantes en Ceuta

En la noche de este sábado la Policía Nacional ha detenido a un migrante tras verse implicado en una agresión con otro migrante en la barriada Miramar, en Ceuta.

El encontronazo surgió en la parte trasera del polideportivo José Ramón López Díaz-Flor cuando el detenido discutió con otro marroquí, tal y como han informado fuentes policiales, que señalan que la discusión se originó por el consumo de alcohol.

La pelea derivó en que uno de los implicados empujó al otro desde una altura considerable, sufriendo este lesiones en la cabeza, por lo que se requirió su traslado urgente hasta el hospital de Loma Colmenar.

La víctima estaba inconsciente

Una ambulancia del 061 que llegó con bastante rapidez al lugar de los hechos atendió a la víctima, a la que se lo encontraron sangrando de manera abundante e inconsciente. En ese momento, la Policía Nacional procedió a la detención del agresor, que le causó al herido lesiones de gravedad. De esta forma, se procedió a su traslado a las dependencias de la Jefatura Superior.

Por ahora se desconoce si el migrante detenido será puesto a disposición judicial esta misma mañana, ya que el juzgado se encuentra colapsado dada la cantidad de asuntos que llegan, provocando así una sobrecarga que desborda los servicios disponibles.

A la víctima le curaron las graves heridas causadas en la cabeza, que requirieron sutura en Observación del Hospital Universitario y, ha quedado ingresada.