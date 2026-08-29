Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Crisis migratoria

Un detenido y un herido tras una reyerta entre migrantes en Ceuta

La pelea derivó en que uno de los implicados empujó al otro desde una altura considerable, sufriendo este lesiones en la cabeza, por lo que se requirió su traslado urgente hasta el hospital de Loma Colmenar.

Coche de Policía Nacional

Coche de Policía Nacional Europa Press

Publicidad

Ruth Galvez
Publicado:

En la noche de este sábado la Policía Nacional ha detenido a un migrante tras verse implicado en una agresión con otro migrante en la barriada Miramar, en Ceuta.

El encontronazo surgió en la parte trasera del polideportivo José Ramón López Díaz-Flor cuando el detenido discutió con otro marroquí, tal y como han informado fuentes policiales, que señalan que la discusión se originó por el consumo de alcohol.

La pelea derivó en que uno de los implicados empujó al otro desde una altura considerable, sufriendo este lesiones en la cabeza, por lo que se requirió su traslado urgente hasta el hospital de Loma Colmenar.

La víctima estaba inconsciente

Una ambulancia del 061 que llegó con bastante rapidez al lugar de los hechos atendió a la víctima, a la que se lo encontraron sangrando de manera abundante e inconsciente. En ese momento, la Policía Nacional procedió a la detención del agresor, que le causó al herido lesiones de gravedad. De esta forma, se procedió a su traslado a las dependencias de la Jefatura Superior.

Por ahora se desconoce si el migrante detenido será puesto a disposición judicial esta misma mañana, ya que el juzgado se encuentra colapsado dada la cantidad de asuntos que llegan, provocando así una sobrecarga que desborda los servicios disponibles.

A la víctima le curaron las graves heridas causadas en la cabeza, que requirieron sutura en Observación del Hospital Universitario y, ha quedado ingresada.

Michael Jackson, más que el 'Rey del Pop', el artista más icónico de todos los tiempos

Michael Jackson, más que el 'Rey del Pop', el artista más icónico de todos los tiempos

Publicidad

Sociedad

Una atracción en el Parque Warner de Madrid, a 3 de julio de 2025, en Madrid (España).

Herido grave un hombre tras un accidente en la montaña rusa Batman Gotham City Escape del Parque Warner

Ambulancia del SAMU 061 frente a una playa

Muere un hombre de 70 años tras golpearse la cabeza en una playa de Denia

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, sábado 29 de agosto de 2026

Coche de Policía Nacional
Crisis migratoria

Un detenido y un herido tras una reyerta entre migrantes en Ceuta

Patrulla de la Ertzaintza
Malos tratos

Detenido un hombre de 59 años tras golpear y estrangular a su mujer en Guipúzcoa

Europa Press
SUCESO

Encuentran muerto a un vecino de Moaña desaparecido desde el jueves

El hallazgo ha tenido lugar a primera hora de este sábado, después de que un particular alertase a la Policía Local, alrededor de las 8:15 horas, tras localizar el coche en las proximidades del Pazo do Rosal.

Playa de Calblanque, Murcia
EMBARCACIÓN

Medio centenar de migrantes llega en una nueva embarcación a Calblanque, Murcia

Los ocupantes se han lanzado al agua cuando la embarcación ha llegado a la costa, y han comenzado a dispersarse. La neumática ha vuelto a adentrarse en el Mediterráneo y se ha alejado de la zona. 

Más de 260 municipios llaman a manifestarse el 2 de septiembre frente a sus ayuntamientos en apoyo a Ceuta

Más de 260 municipios llaman a manifestarse el 2 de septiembre frente a sus ayuntamientos en apoyo a Ceuta

Las imágenes del rescate de siete personas tras quedar atrapadas en una atracción de la Feria de Almería

Las imágenes del rescate de siete personas tras quedar atrapadas en una atracción de la Feria de Almería

Volante de coche

Detenido un conductor de VTC por agredir sexualmente a una mujer durante un servicio en Usurbil, Guipúzcoa

Publicidad