Encuentran muerto a un vecino de Moaña desaparecido desde el jueves

Alfonso Santos Pereira, un hombre de 76 años residente en la parroquia de Meira, en el municipio pontevedrés de Moaña, ha sido encontrado muerto este sábado después de varios días desaparecido.

El hombre había sido visto por última vez el pasado jueves y se encontraba en paradero desconocido desde entonces. Según ha informado el Ayuntamiento de Moaña, Alfonso había desaparecido junto a su vehículo, lo que había motivado un dispositivo de búsqueda y la colaboración de vecinos.

El hallazgo ha tenido lugar a primera hora de este sábado, después de que un particular alertase a la Policía Local, alrededor de las 8:15 horas, tras localizar el coche en las proximidades del Pazo do Rosal.

Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento. La Policía ha iniciado una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido.

El Ayuntamiento de Moaña ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos del fallecido, y ha agradecido la ayuda de todas las personas que participaron en su búsqueda y contribuyeron a difundir la alerta por su desaparición.

Localizan un cadáver en el pantano de Bellús

Este viernes ocurría una noticia similar, pero esta vez en la provincia de Valencia, donde otro cuerpo sin vida era encontrado en el pantano de Bellús, mientras continuaban las labores de búsqueda de un hombre desaparecido desde el jueves.

Según informaban fuentes de la Guardia Civil, todavía está pendiente la "identificación del cadáver", para confirmar si se trata del vecino de Bellús al que su familia había denunciado como desaparecido. El hombre, de edad avanzada, fue visto por última vez alrededor de las 9:00 horas del jueves, cuando salió de su domicilio para dar un paseo.

El dispositivo de búsqueda se puso en marcha durante la tarde del jueves y se extendió por el entorno del pantano, entre los municipios de Bellús y Benigànim, en la comarca de la Vall d'Albaida.