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Agresión sexual

Detenido un conductor de VTC por agredir sexualmente a una mujer durante un servicio en Usurbil, Guipúzcoa

Los hechos han tenido lugar en Usurbil, Guipúzcoa, la mujer logró escapar antes de que todo fuera a mayores e interpuso una denuncia en la comisaría de Hernani. El agresor ya ha sido detenido.

Volante de coche

Volante de coche Imagen de StockSnap en Pixabay

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Juan Vivancos
Publicado:

Un conductor de VTC ha sido detenido en Usurbil, Guipúzcoa, acusado de agresión sexual y detención ilegal a una mujer que había solicitado su servicio para desplazarse a esta localidad.

La mujer ha interpuesto una denuncia en la comisaría de Hernani, otro pueblo guipuzcoano, en la que ha detallado que todo transcurrió normal hasta que el vehículo llegó al destino, fue entonces cuando el conductor comenzó a dar vueltas sin sentido y a preguntarle cuestiones personales, todo esto mientras las puertas del coche se encontraban bloqueadas.

Ante esto, la joven mandó un mensaje a un amigo para alertarle de la situación, la cual continuó yendo a más después de que el conductor aparcara el coche y comenzara a realizar tocamientos a la mujer, sobre la que intentó abalanzarse llegando a darle un beso en la cara.

El amigo de la víctima, que había sido avisado por esta mediante mensaje, llamó por teléfono, lo que hizo que el agresor se pusiera nervioso saliendo del vehículo y dejando las puertas desbloqueadas, ante lo que la joven pudo escapar y denunciar al agresor, que ya ha sido detenido y puesto a disposición judicial.

Casos similares

Un caso parecido tuvo lugar hace dos años en Lisboa. En esta ocasión la víctima, una mujer de 26 años de nacionalidad extranjera, se quedó dormida en la parte de atrás del vehículo, hecho que aprovechó el conductor de VTC para "practicar sobre ella actos sexuales". Finalmente lo identificaron y lo detuvieron.

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