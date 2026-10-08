El portavoz de Contracorriente, Pablo Castilla, tras la muerte de Maricarmen: "El mejor homenaje es luchar por destruir este sistema capitalista que la ha matado"

"Lo que ha sucedido es un crimen social". Con estas palabras ha definido la muerte de Maricarmen, el portavoz de Contracorriente, Pablo García. La mujer de 87 años desahuciada de su piso del Retiro el pasado mes de septiembre falleció en la tarde del miércoles en el hospital Gregorio Marañón de Madrid.

García explica que a la juventud les han trasladado el mensaje de que "el capitalismo funcionaba" y que el actual "era el mejor de los sistemas posibles", sin embargo expone la situación "irracional" que se vive: "Vemos que a una persona de 87 años la echan de su casa con miles de viviendas vacías solamente para especular".

Pone en manifiesto que en Cataluña hay 25.000 pisos vacíos "en manos de grandes tenedores". Y lamenta pertenecer a la generación criada por los abuelos "y ver que llegan al final de su vida en estas condiciones donde los echan de su casa y que ven que ni siquiera sus nietos podemos pagar el alquiler o podemos irnos de casa, hace estallar la rabia y me parece que el mejor homenaje para Mari Carmen ahora sea luchar por destruir este sistema capitalista que la ha matado a ella", así como a otros desahuciados.

El próximo 11 de noviembre se ha convocado una huelga general, donde "sin duda, ahora es momento de preparar", ya que asegura que "hacía falta desde hace mucho tiempo". Señala haber conseguido imponer a las direcciones de CCOO y UGT la convocatoria a huelga, por eso "ahora toca organizarla desde abajo", llamando asambleas de los centros de estudio, trabajo: "Porque no solo se convocan sino que también se organizan y esto nos parece que es fundamental para atacar el problema de raíz, para luchar por bajar los alquileres, por subir los salarios, por expropiar sin indemnización los pisos de los grandes tenedores que son los que han hecho negocio con la vivienda".

"Contra quien gobierne"

Una huelga que recalca no ser solo por la vivienda, sino por "los servicios públicos que están sin recursos y las huelgas de educación", exponen, mientras que se queja de la subida de "los presupuestos militares". Por ello "no podemos permitir que esta huelga sea la campaña que nos pida votar al PSOE, a SUMAR o a cualquiera de los partidos que han gobernado".

Ante las declaraciones de los socialistas que valoraron inicialmente que era una huelga contra la oposición, el portavoz aclara que "esta es una huelga contra quien gobierne, sea el bloque progresista que en ocho años, como digo, con Podemos, con Sumar, con el PSOE a la cabeza, no han cambiado absolutamente nada y, por supuesto, también contra la derecha que viene a por todo".

Contra quien gestione "la miseria"

El motivo de la huelga es para defender el derecho a la vivienda, las condiciones de vida de la clase trabajadora, recordando que "las personas migrantes, que son las que más sufren el problema de la vivienda o las que están siendo tratadas brutalmente en Ceuta".

Castilla manifiesta que "si nos piden cambiar las calles por las urnas es una trampa" porque "la fuerza política que necesitamos construir es otra", reiterando que "esta huelga es por la vivienda, por las condiciones de vida de la clase trabajadora, contra el rearme y contra el gobierno progresista y quien sea que venga a gestionar la miseria".

La noticia da muerte de Maricarmen ha generado mucho revuelo en la sociedad y, sobre todo, entre los diferentes partidos políticos. Uno de ellos Vox quien, a su juicio, "trataba de apropiarse de Maricarmen, cuando si por ellos fuera lo hubieran echado muchísimo antes". Además añade que los de Abascal "son los mejores amigos de los rentistas, de Desokupa que viene a echar a las personas de su casa, son los defensores de los grandes propietarios".

En la misma línea también menciona al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien publicó un mensaje en 'X' reaccionando al fallecimiento de la octogenaria: "Qué hijos de puta". Castilla considera que "también intenta una apropiación", exponiendo que mientras gobernaba ERC continuaron los "desahucios indiscriminadamente".

Asimismo, concluye en que "la lucha de Maricarmen tiene que ser la lucha de la vivienda y ese es el mejor homenaje que le podemos hacer a ella. Esa generación es el legado que nos deja".