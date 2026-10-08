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Noticias de hoy, jueves 8 de octubre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 8 de octubre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Noticias de hoy, jueves 8 de octubre de 2026

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La noticia de la muerte de Maricarmen traspasa fronteras.

Los homenajes a Maricarmen

Hacen sonar sus llaves en homenaje a Maricarmen. La muerte de la mujer de 87 años en el hospital, antes de que se consumara su regreso a casa, horas antes de firmar el contrato que la devolvía a su hogar ha multiplicado las protestas y el desencanto en la calle.

Dolor y rabia en la acampada de Sol

Dolor y rabia, esos son los sentimientos inmediatos que se manifestaron en la acampada de Sol tras conocer el fallecimiento de Maricarmen. El clamor por Maricarmen se siente en la plaza y en sus alrededores y los acampados llegaron al Congreso para levantar sus llaves y protestar de nuevo.

La abogada de Maricarmen

En La Mesa de Antena 3, la abogada de Maricarmen explicó que la mujer estaba contenta pensando que iba a volver a la casa donde vivió 70 años. Ha remarcado que después de tres intentos de desahucios el deterioro en su salud era evidente y que la tensión vivida durante el desalojo también le pasó factura.

El efecto Maricarmen

La muerte de Maricarmen ha sacudido la política. Ha fallecido pocas horas antes de que entrara en vigor el decreto que lleva su nombre. Sánchez manda su cariño a sus familiares y seres queridos. Feijóo también traslada su pésame y pide que no se utilice el caso. Rufián contundente y polémico con estas cuatro palabras. Vox responsabiliza a Pedro Sánchez.

Feijóo, junto a Vivas: "Ceuta es el síntoma de la decadencia, de la corrupción y de la mentira del Gobierno"

Feijóo en Ceuta

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Sociedad

Coche Policía Nacional

Un policía nacional de Alicante muere atropellado por su propio coche patrulla

Noticias de hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Noticias de hoy, jueves 8 de octubre de 2026

Antena 3 Noticias

El portavoz de Contracorriente, Pablo Castilla, tras la muerte de Maricarmen: "El mejor homenaje es luchar por destruir este sistema capitalista que la ha matado"

El último mensaje de Maricarmen desde el hospital
Maricarmen

El mensaje de Maricarmen desde el hospital después de su desahucio: "Mi casa ha sido mi vida"

Contrato Maricarmen
Muere Maricarmen

"Ahora y siempre, Maricarmen presente", así fue la historia de la mujer que se ha convertido en el símbolo de la lucha por la vivienda

Iniesta anuncia su renovación con el Vissel Kobe el día de su 37 cumpleaños
Efemérides

Efemérides de hoy 8 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 8 de octubre?

Consulta las efemérides de hoy 8 de octubre de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Dos personas mayores hablando
Hablando en Plata

Casi el 80% de las personas reconocen discriminaciones por edad hacia los mayores

Es una de las conclusiones que se extraen del segundo barómetro de edadismo de Hablando en Plata.

Maricarmen

Muere Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid

Imagen de archivo de una ambulancia de la Junta de Andalucía

Asesinado a tiros un cirujano plástico de 57 años en su clínica de Marbella

Imagen de A Granxa

Una mujer convive con el cadáver de su marido al no tener dinero para el entierro: "No sabía qué hacer con él"

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