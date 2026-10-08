Noticias de hoy, jueves 8 de octubre de 2026

La noticia de la muerte de Maricarmen traspasa fronteras.

Los homenajes a Maricarmen

Hacen sonar sus llaves en homenaje a Maricarmen. La muerte de la mujer de 87 años en el hospital, antes de que se consumara su regreso a casa, horas antes de firmar el contrato que la devolvía a su hogar ha multiplicado las protestas y el desencanto en la calle.

Dolor y rabia en la acampada de Sol

Dolor y rabia, esos son los sentimientos inmediatos que se manifestaron en la acampada de Sol tras conocer el fallecimiento de Maricarmen. El clamor por Maricarmen se siente en la plaza y en sus alrededores y los acampados llegaron al Congreso para levantar sus llaves y protestar de nuevo.

La abogada de Maricarmen

En La Mesa de Antena 3, la abogada de Maricarmen explicó que la mujer estaba contenta pensando que iba a volver a la casa donde vivió 70 años. Ha remarcado que después de tres intentos de desahucios el deterioro en su salud era evidente y que la tensión vivida durante el desalojo también le pasó factura.

El efecto Maricarmen

La muerte de Maricarmen ha sacudido la política. Ha fallecido pocas horas antes de que entrara en vigor el decreto que lleva su nombre. Sánchez manda su cariño a sus familiares y seres queridos. Feijóo también traslada su pésame y pide que no se utilice el caso. Rufián contundente y polémico con estas cuatro palabras. Vox responsabiliza a Pedro Sánchez.