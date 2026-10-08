Efemérides de hoy 8 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 8 de octubre?

El 8 de octubre de 2024, Andrés Iniesta anuncia ante el mundo que cuelga las botas, el punto final de la carrera del hombre que le dio a España su primera Copa del Mundo. El manchego, originario de Fuentealbilla, entró con ocho años en la cantera del Albacete Balompié. En 1996, jugaría un torneo en Brunete, momento en el que los ojeadores del F.C. Barcelona quedarían impresionados por la técnica que derrochaba.

La apuesta no podría haberle salido mejor al equipo blaugrana: aquel niño de baja estatura acabó por convertirse en un mago del balón, en uno de los mejores mediocampistas del mundo. Junto a Leo Messi y Xavi Hernández, lideró al mejor Barça de la historia. A nivel nacional tampoco se quedaría corto; Andrés Iniesta es querido por toda la afición española por su papel determinante en el Mundial de Sudáfrica 2010. Con su gol en el minuto 116, dio a la Selección Nacional su primera Copa del Mundo.

Un 8 de octubre, pero de 1970, nace el actor estadounidense Matt Damon. Desde pequeño, Damon mostró un gran interés por la interpretación. Esa pasión por la actuación la llegó a compartir con uno de sus amigos de la infancia, Ben Affleck, un chico de su barrio. El actor llegó a matricularse en la Universidad de Harvard, compaginando la carrera de Literatura con su participación en roles menores de películas. Al final dejaría los estudios para centrarse en su verdadera pasión. Se iría a vivir con Affleck a Nueva York, ahí ambos tratarían de sobrevivir realizando trabajos como camareros, pero a su vez, escribirían en conjunto un guion con mucho potencial: “El indomable Will Hunting”.

Tras venderlo y conseguir que se produjera obtendrían otro logro: interpretar a sus propios personajes. Sería un verdadero éxito, obtendrían nueve nominaciones a los premios Óscar y, además, ellos se llevarían la estatuilla por “mejor guion original”. Dos jóvenes que daban el primer paso para convertirse en superestrellas.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 8 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 8 de octubre?

1888.- Se filma la primera película de la historia del cine, 'La escena del jardín de Roundhay' (Francia), que dura menos de dos segundos.

1944.- Segunda Guerra Mundial: el general Rommel se suicida a instancias de Hitler, acusado de participar en un complot contra él.

1957.- El río Turia se desborda a su paso por Valencia y causa la muerte de cerca de un centenar de personas y millonarias pérdidas materiales.

1964.- El estadounidense Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz, por su resistencia no violenta para eliminar los prejuicios raciales en los Estados Unidos.

1999.- Los bancos japoneses Sumitomo Bank y Sakura Bank anuncian su fusión, con la que se crea el segundo mayor banco del mundo en activos.

2003.- Las empresas ACS y Dragados aprueban la fusión para crear la mayor constructora española y la tercera de Europa.

2014.- Los expresidentes de Caja Madrid, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, y el exdirector general de la entidad, Ildefonso Sánchez, imputados por el caso de las tarjetas opacas.

2015.- La FIFA suspende a su presidente, Joseph Baltter, y al vicepresidente y mandatario de la UEFA, Michel Platini, por presuntas corrupciones en ambas organizaciones.

2022.- El ciclista Alejandro Valverde termina su carrera profesional.

2025.- España aprueba el decreto de embargo de armas a Israel.

¿Quién nació el 8 de octubre?

1741.- José Cadalso, escritor español.

1919.- Teresa Pàmies, escritora española.

1940.- María Ángeles Cardona Florit, bióloga española.

1941.- Jesse Jackson, predicador y político estadounidense.

1949.- Sigourney Weaver, actriz estadounidense.

1969.- Susanna Griso, periodista española.

1970.- Matt Damon, actor estadounidense.

1985.- Bruno Mars, cantante estadounidense.

¿Quién murió el 8 de octubre?

1469.- Filippo Lippi, pintor italiano.

1973.- Gabriel Marcel, filósofo francés.

1982.- Fernando Lamas, actor argentino-estadounidense.

1995.- John Cairncross, espía británico.

2011.- Roger Williams, pianista estadounidense.

2019.- Carlos Celdrán, artista y activista cultural filipino.

2025.- Joan Kennedy, exesposa del senador Ted Kennedy.

¿Qué se celebra el 8 de octubre?

Hoy, 8 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Dislexia.

Horóscopo del 8 de octubre

Los nacidos el 8 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 8 de octubre

Hoy, 8 de octubre, se celebra santa Pelagia de Antioquía.