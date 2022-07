Los Mossos buscan al pirómano responsable del incendio de Pont de Vilomara, en Barcelona

El cuerpo de Bomberos de la Generalitat han repasado durante la madrugada de este miércoles el perímetro del incendio que ha azotado la localidad de Pont de Vilomara, en Barcelona. Entre el domingo y el lunes, las llamas arrasaron más de 1.700 hectáreas y decenas de viviendas quedaron afectadas -algunas destruidas- por la virulencia del incendio. Muchos vecinos se han quedado sin hogar. El responsable de todo, un pirómano al que los Mossos d'Esquadra ya están buscando.

El jefe del cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat de Cataluña, Jaume Torralba, ha confirmado durante una rueda de prensa haber encontrado dos puntos cerca de una carretera donde se originó el fuego.

Torralba ha revelado que "la principal hipótesis es que ha sido intencionado. Hay dos puntos de origen, y en ambos no se ha hallado otra pauta que no sea la intencionalidad. El caso está judicializado y no podemos dar más detalles".

El incendio en el municipio vecino de Sant Vicenç de Castellet del pasado 14 de julio también fue intencionado. Así lo ha informado el jefe de Agentes Rurales. Los Mossos sospechan que ambos fuegos fueron provocados por la misma persona. Durante toda la noche del martes participaron 29 dotaciones terrestres en trabajos de extinción.

La mayoría de incendios en España son provocados

El 54% de los incendios en España son intencionados y en lo que va de año 2022, ya se han arrestado a 185 personas. Provocar un incendio está tipificado como un delito contra el medio ambiente y seguridad colectiva, penalizado como tal. Además, el 26% de los incendios se deben a accidentes y negligencia humana, como recreativos del monte, arrojo de colillas, eliminación inadecuada de residuos, etc.

Asimismo, la falta de limpieza y de mano de obra es otra de las causas que pueden motivar el origen de las llamas. Con la ola de calor que ha sofocado el país, los bosques han estado expuestos y muchos de ellos han sucumbido a las llamas, más de 60.000 hectáreas han quedado calcinadas. El viento y las altas temperaturas dificultan las tareas de extinción.