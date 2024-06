Las monjas de Belorado no acuden al Tribunal Eclesiástico y ratifican su decisión de abandonar la iglesia conciliar

No ha habido sorpresas. Las monjas cismáticas de Belorado no han acudido al Arzobispado de Burgos. Allí tenían que declarar ante el Tribunal Eclesiástico para refrendar o no su decisión de separarse de la iglesia conciliar. Desde las 9 de la mañana, decenas de medios de comunicación apostados a sus puertas sorprendían a los burgaleses que paseaban por la zona. A las 14 horas, la sede cerraba sin ninguna novedad.

A cuarenta y cinco kilómetros de allí, en Belorado, el convento de las Clarisas también permanecía cerrado a cal y canto. Las religiosas no han dado señales de vida hasta que el Arzobispado ha cerrado sus puertas. Lo han hecho, como viene siendo habitual, a través de sus redes sociales.

Posición unánime

En un comunicado, han ratificado su decisión de separarse "libre, voluntaria y decididamente de la iglesia conciliar", una posición "unánime e irreversible". Las monjas han insistido en que su decisión, refrendada por todas, es "fruto de una madura, meditada y reflexiva reflexión".

Las clarisas han reiterado, a través de un burofax dirigido al Arzobispado, que cualquier pena o sanción canónica impuesta por "quienes no son ni obispos, ni válidos, ni legítimos carecen de efectividad y son nulas". Y, manifiestan que el Tribunal Eclesiástico no tiene capacidad para imponer penas espirituales como es "la farsa de la excomunión". Sin embargo, ese proceso está cada vez más cerca. El primer paso es redactar la declaración de excomunión de las diez monjas cismáticas que lleva acarreado el cese del estado de vida religiosa.

El comunicado de las monjas

Tras haber considerado la "mano tendida" del Sr. Iceta para comparecer ante un "tribunal eclesiástico" con amenaza de excomunión de la "iglesia conciliar", surgida del Latrocinio Vaticano II, de la cual nos separamos libre y voluntariamente, con unanimidad y alegría de espíritu, por medio del MANIFIESTO CATÓLICO firmado el 08/05/24 (fiesta de Ntra. Sr . de la Antigua, Patrona de Orduña, y de S. Miguel en Monte Gargano) y publicado el 13/05/24 (día de Ntra. Sra. del Rosario de Fátima) por nuestra Abadesa, Madre Isabel de la Trir Jad, legítima representante legal de las comunidades, elegida por el Capítulo Conventual, como Órgano de Gobierno de las entidades religiosas, en nombre de todas.

Las diez hermanas citadas a comparecer ante un "tribunal eclesiástico", de cuya jurisdicción nos hemos separado, no teniendo capacidad, dicho "tribunal", de jurisdicción sobre nosotras, para imponer "penas espirituales" como lo es la farsa de la excomunión.

Declaramos

1.- Que el mencionado MANIFIESTO, por el que nos adherimos a la verdadera Fe Católica y nos separamos libre, voluntaria y decididamente de la "iglesia conciliar". fruto de madura, meditada y consciente reflexión, fue REFRENDADO POR TODAS, Y firmado por nuestra Madre Abadesa.

2.- Cualquier pena o sanción canónica, impuesta por quienes no son obispos, ni válidos, ni legítimos, ni tienen poder sobre las almas, carecen de efectividad, y son NULAS e ÍRRITAS. Tal y como expusimos en los párrafos 74 y 75 de la página 46 de nuestro MANIFIESTO CATÓLICO.

3.- Se ha enviado un documento, vía burofax, al Sr. Iceta, firmado por las diez monjas "requeridas" a "comparecer", en el que hacemos saber esta nuestra UNÁNIME E IRREVERSIBLE POSICIÓN, tomada por fidelidad a Cristo y su Iglesia Católica, por quienes estamos dispuestas a dar la vida. Pues no tememos a quienes puedan matar el cuerpo, aun por medio de coacciones, imposiciones o bloqueos de suministros, pero nada pueden contra el alma.

Dado en Belorado a 21 de junio de 2024, fiesta de San Luis Gonzaga, de quien hacemos nuestra su afirmación: "Quien realmente quiere amar a Dios, no ama si no tiene un deseo ardiente y constante de sufrir por El".

