El momento en el que la maquinista del tren de Bejís avisa de que no dará marcha atrás: "Me tienen que dar permiso"

Continúan llegando imágenes del momento en el que el tren que realizaba el trayecto Valencia-Zaragoza es alcanzado por las llamas del incendio de Bejís en Castellón. En uno de los vídeos al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias se escucha como una de las pasajeras le pide a la maquinista que de la vuelta: "¿No puedes volver para atrás?", pregunta.

A lo que la operaria responde que no es posible: "No, no puedo. Me tienen que dar permiso", explica. La conversación continúa y los viajeros advierten de la proximidad del fuego: "Es que están las llamas aquí".

En ese momento los pasajeros del convoy comienzan a entrar en pánico y aseguran que no hay cobertura para poder avisar a los servicios de emergencia: "Si no hay cobertura, ¿cómo va a llamar? Vamos a morir", se escucha decir. Tras varios minutos parado, y en medio del caos, el tren reanudó la marcha para circular en dirección Caudiel, donde los heridos fueron atendidos por los servicios sanitarios.

La investigación continúa abierta

La Policía Judicial de la Guardia Civil y Renfe continúan investigando el incidente para esclarecer cómo sucedieron los hechos. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha reconocido que "hay versiones opuestas" y que es necesario "actuar con la máxima diligencia y rigor". Al respecto, ha confirmado que "el mando del incendio hará un informe sobre el asunto a petición de la Generalitat, que se elevará a quien corresponda, a la autoridad judicial y a la opinión pública, y ya se tomarán las decisiones correspondientes".

En cualquier caso ha dejado claro que la maquinista "actuó bien". "Hay que ser muy prudentes. Los servidores públicos, empleados de Adif, Renfe y los bomberos, todo el mundo actúa de buena fe y con la máxima profesionalidad, pero hay que saber qué pasó para mejorar cada vez más", ha añadido.

También la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha afirmado que el Gobierno central y la Generalitat trabajarán conjuntamente para aportar, "con total transparencia, toda la información necesaria para aclarar" el suceso. "Lo primero es tomar conciencia de que estamos en una situación en la que muchas veces el fuego es incontrolable por muchos medios que pongamos. Hay que aprender de las situaciones para que no se vuelva a producir", ha subrayado.