El misterio de Sayago, un pueblo de Zamora: con niebla, no hay televisión

Encender cada día la televisión en pueblos de la comarca de Sayago, en la provincia de Zamora, puede ser una odisea, sobre todo en los días de niebla. En esos momentos, en sus televisiones aparece que "no hay señal" porque el tiempo "le afecta muchísimo".

En la última semana, apenas han podido verla, y en viviendas como la de Pruden, en la pequeña localidad de Monumenta, dice que ha visto más los canales de Portugal que los de España, ya que este municipio se encuentra en la frontera con el país luso. "Hemos estado los cinco días de niebla cerrada y no se ha visto la tele", explica Pruden.

Nadie encuentra los motivos

No saben bien por qué pasa, pero sucede desde hace unos ocho años, "normalmente en el invierno", en el resto de año se ve bien. El Ayuntamiento de Luelmo envió el año pasado varios escritos pero no recibió respuesta, dice que seguirán intentándolo. "Nosotros hemos hablado con un técnico de Moralina y ellos no saben de qué puede ser", explica Eladio de Pedro Blanco, alcalde de Luelmo de Sayago.

Entramos en la casa de Miguel Ángel, en Luelmo, y nos enseña su televisión donde no se ve ningún canal. "Si hay niebla no se ve ninguna y, si no, a ratos", explica Miguel Ángel.

No es el único, cientos de vecinos de esta provincia sufren este problema. "Esto de ser la España vaciada tiene estas cosas", lamentan. "Queremos saber por qué no hay un repetidor más cerca", "unos dicen que si la antena", se preguntan algunos vecinos de Bermillo de Sayago.

Esta incidencia condiciona el día a día de estas poblaciones donde la mayor parte de sus habitantes son mayores. "Ir a la cama antes, duermes más porque no tienes nada para ver", señala otro vecino. "Vivimos 14 o 15 personas mayores y estos dais que no puedes ni salir a dar un paseo".

"La gente disfruta con mirar la tele, hay muy poca gente joven", explica el edil de Luelmo.

La única forma de ver los canales en los días fríos y de niebla, que son muchos en la provincia de Zamora es a través de internet. Los vecinos se sienten olvidados.