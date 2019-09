Casi 30.000 personas han firmado una petición pidiendo a Oxford University Press que cambie las definiciones "sexistas" de la palabra "mujer" en algunos de sus diccionarios. La petición señala que los diccionarios de Oxford contienen palabras como "perra, cerda, pieza, mordida, yegua, equipaje, moza, enagua, frágil, pájaro, potra" como sinónimos de mujer .

Las oraciones elegidas para mostrar el uso de la palabra mujer incluyen: "La Sra. Septiembre representará a la mujer profesional, inteligente pero sexy" y "Te dije que estuvieras en casa cuando llegara a casa, pequeña mujer". Dichas oraciones representan "las mujeres como objetos sexuales, subordinadas o irritantes para los hombres", dice la petición.

Los firmantes hacen un llamamiento a OUP para que "elimine todas las frases y definiciones que discriminan a las mujeres o denoten la propiedad masculina de las mujeres", para "ampliar la entrada del diccionario para 'mujer'" e "incluir ejemplos representativos de minorías, por ejemplo, una mujer transgénero, una mujer lesbiana, etc.”.

En respuesta, la directora de estrategia de contenido léxico de OUP, Katherine Connor Martin, ha dicho que los editores están investigando "si hay sentidos de la mujer que no están cubiertos actualmente, pero deberían agregarse en una actualización futura". Además, ha señalado que el contenido al que se hace referencia en la petición no es del Oxford English Dictionary, sino del Oxford Thesaurus of English y el Oxford Dictionary of English, que provienen del "uso de la vida real" del lenguaje. Asimismo, Martin ha añadido: "Si hay evidencia de que una palabra o significado ofensivo o despectivo se usa ampliamente en inglés, no se excluirá del diccionario únicamente por ser ofensivo o despectivo".

“Sin embargo, parte del proceso descriptivo es dejar claro el estado ofensivo de una palabra en el tratamiento del diccionario. Por ejemplo, la expresión 'la mujercita' se define como 'una forma condescendiente de referirse a la esposa de uno'”, explica Martin. "Las sensibilidades con respecto al idioma cambian constantemente y nuestro equipo editorial siempre agradece los comentarios para garantizar que el estado de los términos ofensivos o denigrantes sea claro para nuestros lectores".

Los firmantes también critican el hecho de que "la definición de 'hombre' es mucho más exhaustiva que la de 'mujer', con 25 ejemplos para hombres, en comparación con solo cinco para mujeres". Sin embargo, OUP explica que como su diccionario se basa en "evidencia de uso real, las entradas para dos palabras diferentes solo serán perfectamente paralelas si las palabras se usan genuinamente de una manera perfectamente paralela".

En la actualidad, las palabras "hombre" y "mujer" no se usan de manera idéntica. "Por ejemplo, la cuarta acepción de 'hombre' es 'una figura o ficha utilizada para jugar un juego de mesa', pero ese significado no se evidencia para la mujer". “El análisis estadístico de grandes bases de datos de texto digital muestra que existen diferencias significativas en la forma en que se usan las palabras "hombre" y "mujer". La gente habla de un "hombre sobre la ciudad" pero rara vez de una "mujer sobre la ciudad"; de un "hombre de damas" pero no de una "dama de caballeros"; de curvas y artimañas "femeninas", pero apretones de manos y mandíbulas "masculinas". Martin ha aseverado que a medida que el uso de los hablantes de inglés cambie con el tiempo, el diccionario cambiará para reflejar el nuevo terreno léxico.

"El momento cultural actual ha visto un reconocimiento cada vez mayor del impacto en la vida real que las palabras pueden tener en individuos y grupos. A medida que esta conciencia conduce a cambios en el comportamiento lingüístico, el diccionario buscará registrarlos", dice. La OUP agrega que el personal del diccionario "está tomando muy en serio los puntos planteados en la petición".

"Como siempre, nuestros diccionarios se esfuerzan por reflejar, en lugar de dictar, el idioma, por lo que cualquier cambio se realizará sobre esa base".