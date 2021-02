Miguel Bosé, Enrique Bunbury, Victoria Abril... La lista de negacionistas famosos no deja de crecer

La actriz española Victoria Abril se sumó el jueves a la cada vez más larga lista de famosos españoles que niegan la gravedad del coronavirus. La ex 'chica Almodóvar' desató la polémica durante la entrega de los premios Feroz, gala a la que acudió para recoger un galardón honorífico.

Sin embargo, la actriz de 'Átame', lejos de limitarse a hablar de cine, se descolgó con unas sorprendentes declaraciones sobre la pandemia que enseguida se hicieron virales.

"Esto no es COVID, esto es coronacirco", dijo, antes de afirmar que "somos cobayas, las vacunas son experimentos sin probar que nos meten rápido".

"Desde que nos vacunan, hay más casos positivos (...) Tenemos más muertos con vacunas que sin vacunas", lanzó. "Esto no es una pandemia, es una plandemia".

Y así, la intérprete de 61 años, se convirtió en la última celebridad en engrosar la lista de negacionistas.

Miguel Bosé

Bosé quizá sea el más célebre de los negacionistas españoles. El cantante y actor se mostró, prácticamente desde el inicio del pandemia, contrario ha todo lo que oliese a mascarilla o restricción y usó las redes sociales no sólo para llamar a la obediencia sino, también, para propagar extravagantes teorías conspirativas. Llegó a decir, por ejemplo, que el COVID-19 no era otra cosa que un invento de los gobiernos. "El virus no existe", aseguró.

De las vacunas afirmó que, si se hacían obligatorias, cabría sospechar que nos controlarían a través de ellas usando la tecnología 5-G, un escenario que -aunque no llegó a detallar cómo- implicaría la participación de Bill Gates.

Alaska

La cantante e icono de la movida madrileña Alaska también se subió al carro de Bosé. "Yo soy muy de la teoría de la conspiración. Tengo amigos que están de acuerdo con Miguel", explicó. Igual que el diseñador de moda Pelayo Díaz. "Nos tienen controlados desde hace un montón. Igual es que ya tenemos ese chip desde hace mucho tiempo y no lo sabemos", apuntó en declaraciones recogidas por El Periódico.

Bunbury

Otro nombre destacado de la lista es el de Enrique Bunbury. El ex líder de Héroes del Silencio, de hecho, llegó a participar de forma virtual en una "marcha por la libertad" convocada en Madrid por el colectivo negacionista Humanos conscientes y libres. La organización celebró una marcha-concierto bajo el lema Por nuestros derechos y la vida, un acto en el que también participó la compositora Carmen París.

"Estamos viviendo unos momentos muy complicados en los que parece que hay que recordar nuestras libertades, la libertad de expresión, de movimientos, de reunión, la médica y, por supuesto, el derecho al trabajo", dijo el cantante.

"Son cosas tan obvias que me da vergüenza tener que repetirlas en voz alta", agregó.

En esa marcha-concierto actuaron y dieron su apoyo Sherpa (Barón Rojo), David Enrique, Sonia Bazán o Ramón Prendes, entre otros.