10 frases de famosos 'negacionistas' del coronavirus y las vacunas como Miguel Bosé, Victoria Abril o Marina Yers

Después de un año de pandemia de coronavirus hay gente que sigo negando su existencia. La actriz Victoria Abril afirmó en la entrega de un premio Feroz que las personas estábamos siendo usadas "como cobayas". El cantante Miguel Bosé también dijo que el "bicho no existe", refiriéndose al coronavirus o "coronacirco", como lo denominó Abril.

La pandemia ha dejado más de dos millones de fallecidos en todo el mundo, en España hay más de 60.000 personas fallecidas, la mayoría murieron sin poder despedirse de los familiares o allegados.

Frases de 'negacionistas'

A continuación recopilamos algunas de las frases que han dicho los famosos 'negacionistas' sobre el coronavirus y las vacunas.

Miguel Bosé

El cantante apoyó una manifestación en contra de las mascarillas y a través de las redes sociales animó a la gente a participar. En un vídeo refiriéndose al coronavirus dijo "que el virus no existe". También dijo que todo se trata "de la gran mentira de los Gobiernos".

Sobre las vacunas aseguró que si es obligatoria él sospechará de que "hay algo dictatorial detrás". También dijo que Bill Gates, con la tecnología del 5G y las vacunas lo que quería es implantar "microchips" para controlar a la población.

Pelayo Díaz

El diseñador Pelayo Díaz está de acuerdo con las afirmaciones de Bosé acerca del 5G y piensa que no son tan "descabelladas". Además afirmó que "igual ya tenemos ese chip desde hace mucho tiempo y no lo sabemos".

Victoria Abril

En la recogida del premio Feroz de Honor 2021, la actriz Victoria Abril dio un discurso 'negacionista' sobre el coronavirus. Apareció sin mascarilla afirmando que la pandemia es "un coronacirco".

"Antes iban metiendo miedo para decir que la única solución es la vacuna, pero la vacuna lleva dos meses y están testando directamente en seres humanos como cobayas", decía Abril sobre las vacunas, que asegura que "tenemos más muertos con vacuna que sin vacuna. Una cosa es lo que diga la televisión y otra meterse en foros científicos, donde se aprenden cosas impresionantes".

Ouka Leele

La fotógrafa Ouka Leele, como Bosé, se ha mostrado en contra de las mascarillas afirmando que "el amor es la mejor mascarilla".

Marina Yers

La 'influencer' de 21 años, Marina Yers, pone en duda la existencia del coronavirus y en una ocasión, ante las críticas por no usar mascarilla, respondió con este mensaje: "¿qué te influye a ti que no me la ponga yo? Me influye a mí, me contagio yo, es mi puto problema, ¿vale?".

Sobre el uso de la mascarilla obligatoria, Marina Yers dice: "Os han lavado la cabeza con esto de las mascarillas". En una publicación también narró la historia de un vecino con coronavirus, que asegura que falleció porque tenía otra patología relacionada con la respiración, pero "su mujer protestó y finalmente dijeron que era coronavirus".

Donald Trump

El expresidente de Estados Unidos también ha sido uno de los que se ha mostrado contrario al virus, aunque se contagió, y aseguró que esta enfermedad "no afecta a los menores de 18 años". También se mostró reticente al uso de las mascarillas. Y en una ocasión dijo que "el desinfectante mata al virus en un minuto. Igual hay una manera de hacer algo así inyectándolo en el interior", aseguró Trump.