Una médula para Marta: la lucha de una madre y médica sevillana que necesita un trasplante

Marta, médica en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, ha conmovido a miles con un mensaje lleno de esperanza y amor que se ha viralizado en redes sociales. “Soy Marta, soy médica en el Hospital Universitario Virgen Macarena, me encanta mi trabajo, pero lo que más me gusta es ser la mamá de Alejandro y de María”, comienza diciendo en un vídeo publicado en el perfil de Instagram de la Asociación de Trasplantados de Médula Ósea y Enfermedades de la Sangre (ATMOS).

Desde hace dos meses, Marta está en tratamiento por leucemia y necesita un trasplante de médula ósea para superar la enfermedad. Sin embargo, aún no ha encontrado un donante compatible. En su conmovedor mensaje, Marta se dirige directamente a los posibles donantes: "Por ahora no tengo donante. Por eso me dirijo a ti para que ayudes a gente como yo. Dona médula ósea. Tú puedes atarnos a la vida. Muchas gracias".

El mensaje que Marta envía a la comunidad se entiende que su mayor dolor, a pesar de la dura enfermedad que padece y del agresivo tratamiento que recibe, es no poder estar con sus pequeños: “Ha cambiado mi vida y la de mi familia, eso implica larga estancia en el hospital aislada sin poder ver a mis hijos. Para curarme necesito un trasplante de médula ósea”, remarca.

Cómo donar médula ósea

El objetivo de la campaña “Una médula para Marta” es movilizar a la sociedad para que más personas se registren como donantes. Desde ATMOS recuerdan que en Sevilla se puede donar médula ósea en el Centro de Transfusión Sanguínea, ubicado en la avenida Manuel Siurot s/n, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 21:00 horas y los sábados de 9:00 a 15:00 horas. También se puede acudir al centro de donación de sangre más cercano para quienes se encuentren fuera de la ciudad.

La donación de médula ósea es un proceso seguro y sencillo. En el 90% de los casos, se realiza mediante una extracción de sangre periférica, mientras que en el 10% restante se lleva a cabo mediante una punción en la cadera, sin riesgos significativos para el donante.

La leucemia es un tipo de cáncer de la sangre que afecta la producción de glóbulos blancos en la médula ósea. A través de campañas como esta, ATMOS busca no solo ayudar a Marta, sino también concienciar sobre la importancia de la donación de médula ósea.

“Atemos a Marta a la vida para que pueda seguir abrazando a sus pequeños y atendiendo a sus pacientes”, es el mensaje que cierra esta campaña, recordando que cada donación puede salvar vidas.

