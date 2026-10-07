Los médicos aplazan la huelga indefinida por la convocatoria de elecciones generales el 29 de noviembre

El 28 de octubre estaba prevista una huelga de médicos, convocada por los sindicatos médicos y facultativos. Sin embargo, con el adelanto de las elecciones para el 29 de noviembre que ha conllevado a que el proyecto de ley del Estatuto Marco contra el que protestaban ha decaído, el comité ha aplazado los paros indefinidos.

Lo han anunciado el Comité de Huelga a través de un comunicado, en el que expone que la convocatoria electoral cambia por completo el escenario al decaer el proyecto de Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad y no existir, hasta la formación de un nuevo Ejecutivo.

A pesar de la decisión, el conflicto para negociar un Estatuto Marco se "mantiene vivo", advierten los convocantes, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y un grupo de sindicatos integrados en la Unión Médica y Facultativa (UMYF).

El estatuto había sido aprobado pro el Gobierno, pero faltaba una tramitación parlamentaria que, con la convocatoria electoral, no se va a realizar. Aunque se ha avanzado en algunos derechos para los sanitarios como la reducción de guardias obligatorias de 24 a 17 horas, los sindicatos médicos sostienen que siguen siendo discriminados con la obligación de trabajar más que cualquier otro empleado público con remuneraciones por debajo del salario.

La decisión de aplazar la huelga "no supone una renuncia", subrayan, avanzando que "la convocatoria de huelga continúa vigente y la movilización podrá reactivarse si el próximo Gobierno no atiende las reivindicaciones del colectivo", asegurando que el Comité de Huelga "no durará en retomar los paros si no obtiene una respuesta".

El paro, "una decisión estratégica"

Consideran que si mantienen los paros "supondría exigir un enorme esfuerzo al colectivo sin una vía política efectiva para alcanzar sus objetivos ya que la disolución de las Cortes interrumpe la tramitación de las iniciativas legislativas en curso y deja sin validez formal los plazos, negociaciones y documentos asociados al proyecto".

Para los sindicatos, se trata de "una decisión estratégica, no un paso atrás", ya que "la convocatoria de huelga sigue en vigor". Y lanza un mensaje a los partidos políticos que se presentan el próximo 29N: "El Comité de Huelga exige a todos los partidos que incorporen a sus programas una posición clara sobre estas demandas".

En la misma línea defienden que "el compromiso con los objetivos que originaron la movilización permanece intacto", como un marco normativo propio, una mesa de negociación específica, el fin de la explotación que representan las guardias obligatorias, una jubilación acorde con la carga de trabajo y una clasificación profesional que reconozca la cualificación y la responsabilidad del colectivo, enumeran.