Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Huelga médicos

Los médicos aplazan la huelga indefinida por la convocatoria de elecciones generales el 29 de noviembre

Los sindicatos médicos advierten que si el próximo Gobierno no atende a sus peticiones la movilización "podrá reactivarse".

Los médicos madrileños retoman este lunes la tercera semana de huelga por el Estatuto Marco con nuevas concentraciones

Los médicos madrileños retoman este lunes la tercera semana de huelga por el Estatuto Marco con nuevas concentraciones EUROPAPRESS

Publicidad

Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

El 28 de octubre estaba prevista una huelga de médicos, convocada por los sindicatos médicos y facultativos. Sin embargo, con el adelanto de las elecciones para el 29 de noviembre que ha conllevado a que el proyecto de ley del Estatuto Marco contra el que protestaban ha decaído, el comité ha aplazado los paros indefinidos.

Lo han anunciado el Comité de Huelga a través de un comunicado, en el que expone que la convocatoria electoral cambia por completo el escenario al decaer el proyecto de Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad y no existir, hasta la formación de un nuevo Ejecutivo.

A pesar de la decisión, el conflicto para negociar un Estatuto Marco se "mantiene vivo", advierten los convocantes, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y un grupo de sindicatos integrados en la Unión Médica y Facultativa (UMYF).

El estatuto había sido aprobado pro el Gobierno, pero faltaba una tramitación parlamentaria que, con la convocatoria electoral, no se va a realizar. Aunque se ha avanzado en algunos derechos para los sanitarios como la reducción de guardias obligatorias de 24 a 17 horas, los sindicatos médicos sostienen que siguen siendo discriminados con la obligación de trabajar más que cualquier otro empleado público con remuneraciones por debajo del salario.

La decisión de aplazar la huelga "no supone una renuncia", subrayan, avanzando que "la convocatoria de huelga continúa vigente y la movilización podrá reactivarse si el próximo Gobierno no atiende las reivindicaciones del colectivo", asegurando que el Comité de Huelga "no durará en retomar los paros si no obtiene una respuesta".

El paro, "una decisión estratégica"

Consideran que si mantienen los paros "supondría exigir un enorme esfuerzo al colectivo sin una vía política efectiva para alcanzar sus objetivos ya que la disolución de las Cortes interrumpe la tramitación de las iniciativas legislativas en curso y deja sin validez formal los plazos, negociaciones y documentos asociados al proyecto".

Para los sindicatos, se trata de "una decisión estratégica, no un paso atrás", ya que "la convocatoria de huelga sigue en vigor". Y lanza un mensaje a los partidos políticos que se presentan el próximo 29N: "El Comité de Huelga exige a todos los partidos que incorporen a sus programas una posición clara sobre estas demandas".

En la misma línea defienden que "el compromiso con los objetivos que originaron la movilización permanece intacto", como un marco normativo propio, una mesa de negociación específica, el fin de la explotación que representan las guardias obligatorias, una jubilación acorde con la carga de trabajo y una clasificación profesional que reconozca la cualificación y la responsabilidad del colectivo, enumeran.

Ceuta remitirá a la jueza certificación notarial de todas las llamadas de Vivas a Moncloa los días previos a la entrada masiva

Ceuta

Publicidad

Sociedad

Los médicos madrileños retoman este lunes la tercera semana de huelga por el Estatuto Marco con nuevas concentraciones

Los médicos aplazan la huelga indefinida por la convocatoria de elecciones generales el 29 de noviembre

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, miércoles 7 de octubre de 2026

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, junto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante la Junta Directiva Nacional del PP, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Feijóo ha reunido hoy a la Junta Directiva del PP en medio del debate político con la crisis migratoria en Ceuta y la crisis de la vivienda y la mirada puesta en las elecciones de 2027. 28 SEPTIEMBRE 2026 Jesús Hellín / Europa Press 28/09/2026

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Núñez Feijóo interviene desde Ceuta en su quinta visita a la ciudad

Lluvias en Sol
Acampada Sol

Así han hecho frente a las lluvias los acampados de Sol: "De aquí no nos sacan"

Efemérides de hoy 7 de octubre de 2026: Nace Thom Yorke
Efemérides

Efemérides de hoy 7 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 7 de octubre?

Imagen de un conejo.
Violencia machista

Mata y cocina al conejo de su novia para torturarla: "Así aprendes, esta es tu lección"

El acusado acepta penas de cuatro años y medio de prisión por amenazas, malos tratos habituales, maltrato animal y contra la integridad moral.

Imagen de la Policía Local de Antequera
Sucesos

Muere una mujer al electrocutarse con la alcachofa de la ducha en Antequera (Málaga)

Al parecer, la vivienda podría tener una conexión ilegal a la red eléctrica.

Congreso de los Diputados

Estas son las leyes que decaen con el adelanto electoral: desde las aulas a las redes sociales

Localizan una patera con 55 inmigrantes a bordo en aguas próximas a El Hierro

Un cayuco con 55 personas alcanza la costa de El Hierro

Luces encendidas de un coche de policía

"No podemos más", el grito desesperado de unos padres que sufren la agresión de su hijo en La Palma

Publicidad