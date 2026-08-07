¿Puede un telescopio centenario observar el eclipse?

El 30 de agosto de 1905 tuvo lugar un acontecimiento de máximo interés científico y popular particularmente en Carrión de los Condes, en Palencia. Hasta allí se desplazaron varias expediciones científicas y comisiones de Jesuitas para observar el fenómeno astronómico del momento, un eclipse total de sol. Para tal acontecimiento se mandó construir un telescopio muy especial, un refractor del reconocido fabricante francés de instrumentos ópticos y científicos, Breton Frères. Tras su uso en ese recordado eclipse, el telescopio quedó olvidado en un desván durante décadas. Hasta ahora.

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha realizado un minucioso trabajo de restauración para tenerlo listo de cara a este próximo eclipse del 12 de agosto. La recuperación ha sido liderada por el astrofísico e ingeniero óptico Félix Gracia Témich quien asegura que han sido labores minuciosas para poder recuperar esta reliquia. “Tenía daños internos provocados por el abandono durante años en un desván del monasterio de San Zoilo. Tuvimos que desmontar todo para extraer el enfocador y reconstruirlo conservando su mecánica tradicional”

Pero observar el fenómeno celeste con este instrumento centenario no será ni mucho menos una experiencia del pasado ya que los expertos restauradores lo han adaptado a la tecnología moderna. “Es un puente entre la astronomía del siglo XX y la actual”, asegura Gracia Témich. “Este telescopio se apoyaba en un trípode de madera y no tenía guiado. Ahora lo adaptaremos a la tecnología moderna que nos permitirá realizar un seguimiento del sol y del eclipse”.

Ya sea con telescopio, con móvil o con una cámara de foto o vídeo, los expertos insisten en que el día del eclipse hay que protegerse los ojos para evitar daños que podrían ser irreversibles. “No se puede mirar directamente al sol, ni siquiera con los instrumentos porque incluso los daños podrían ser incluso mayores”. Es por ello que para disfrutar con seguridad de este acontecimiento único es imprescindible usar los filtros necesarios y recomendados por los especialistas.

Un telescopio centenario volverá a mirar al Sol con tecnología moderna.

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