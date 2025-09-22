Efemérides de hoy 22 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 22 de septiembre?

Un 22 de septiembre de 1980, Irak invade Irán, desatando el inicio de la Guerra Irán-Irak. El conflicto motivado por motivos territoriales y religiosos comenzó con la disputa sobre el Shatt al-Arab, un río estratégico que conecta ambos países con el Golfo Pérsico y constituye una vía clave para la exportación de petróleo. Este enfrentamiento se enmarca en el contexto posterior a la Revolución Islámica de 1979 en Irán; Sadam Huseín temía que el régimen chií de Ruhollah Jomeini inspirara a la mayoría chií de Irak a rebelarse contra su gobierno suní, lo que impulsó su decisión de atacar anticipadamente al país vecino.

Fueron ocho años (1980-1988) de desgaste prolongado con altísimo coste humano, caracterizado por el uso de armas químicas y ataques a la población civil. A pesar de la intensidad de los combates, el conflicto concluyó sin cambios territoriales significativos, y al retirarse las tropas, ambos países retornaron a las fronteras establecidas previamente en el Acuerdo de Argel de 1975, restableciendo el control compartido sobre el Shatt al-Arab y dando fin formal a la guerra.

También, un 22 de septiembre, pero de 1888 se publica el primer número de la revista National Geographic Society, impreso en New Haven, Connecticut. Costaba 50 centavos y tenía una estética sobria de papel color marrón. A diferencia de lo que conocemos hoy en día, este no tenía reportajes fotográficos, sino artículos académicos de investigaciones en materia de geografía. Dentro de ellos, el del padre de la geografía estadounidense, William Morris Davis, exponiendo su teoría sobre el Ciclo de la Erosión; un total de seis trabajos científicos que conformaban sus 98 páginas.

¿Qué pasó el 22 de septiembre?

1928: El astrónomo alemán Karl Wilhelm Reinmuth descubre el asteroide 1100 Arnica.

1946: Iberia inaugura su primer vuelo entre Europa y América del Sur, conectando Madrid con Buenos Aires.

1964: Se estrena el musical "El violinista en el tejado" en el teatro Imperial de Broadway, producción original que estuvo en escena en teatros de Nueva York.

1973: Henry Kissinger jura su cargo como secretario de Estado de Estados Unidos bajo la presidencia de Nixon.

1976: Se estrena "Los ángeles de Charlie", la serie de televisión estadounidense que emitió la cadena ABC hasta 1981.

1994: La cadena NBC emite el primer capítulo de la exitosa serie "Friends", que tras diez temporadas terminó el 6 de mayo de 2004.

2003: El aventurero británico David Hempleman-Adams se convierte en la primera persona en cruzar el Océano Atlántico en un globo aerostático al aire libre.

2015: Cae la cúpula de ETA con el arresto en Francia de David Pla e Iratxe Sorzábal.

¿Quién nació el 22 de septiembre?

1855: Mariano de Cavia, periodista español.

1930: Antonio Saura, pintor español.

1953: Ségolène Royal, política socialista francesa.

1958: Andrea Bocelli, cantante italiano.

1960: Isaac Herzog, político israelí.

1976: Ronaldo, futbolista brasileño.

¿Quién murió el 22 de septiembre?

1966: André Bretón, escritor francés.

1985: Axel Springer, magnate de la prensa alemana.

1991: Tino Casal, cantante y músico español.

2007: Marcel Marceau, mimo francés.

2010: Eddie Fisher, cantante estadounidense.

2013: Álvaro Mutis, escritor colombiano.

¿Qué se celebra el 22 de septiembre?

Hoy, 22 de septiembre, se celebra el Día Mundial sin Coche, el Día Mundial del Rinoceronte y el Día Internacional del Mimo.

Horóscopo del 22 de septiembre

Los nacidos el 22 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco de Virgo.

Santoral del 22 de septiembre

Hoy, 22 de septiembre, se celebran los santos Vidal, Inocencio, Mauricio y Tomás de Villanueva.