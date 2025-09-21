Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Buscan un móvil robado de última generación con una nota de papel en un portal de Getafe, Madrid

El teléfono robado tiene un coste superior a los 850 euros en el mercado. El autor de la nota está convencido de que el ladrón es vecino del edificio.

Tania Taboada
Publicado:

La cuenta de X denominada "Líos de Vecinos" ha compartido una peculiar nota que ha dejado un padre o madre de familia en un portal de Getafe, Madrid. Los hechos se producen después de la desaparición del teléfono móvil de su hija y en la que sostiene que uno de los vecinos de ese edificio lo tiene.

El mensaje, que lleva por título "busco móvil", va dirigido a "una persona que vive en este portal y que es alumno del Laguna de Joatzel". Según el autor o autora del mensaje, ese supuesto estudiante "tiene el móvil de mi hija, un iPhone 16 rosa".

Según cuentan, el teléfono está "bloqueado y denunciado en comisaría", por lo que el supuesto ladrón no lo podría utilizar. Por este motivo, le piden que devuelva el dispositivo. "Por favor devuélvelo", suplican.

Además, le ofrecen varias opciones para devolver el teléfono de forma anónima. "Entrégalo en conserjería, déjalo en la mesa del profesor para que lo encuentre él, llévalo a la policía y di que te lo has encontrado. Yo no quiero problemas", indica el progenitor o progenitora de la menor, "me da igual por qué lo tienes tú, solo quiero recuperarlo", insiste.

El motivo principal, apunta, es que el teléfono "tiene fotos muy significativas para ella de su abuelo, que ya no está". Además, agrega, "todavía me queda un año y medio por pagar".

El modelo de iPhone robado tiene actualmente un precio superior a los 850 euros en el mercado.

