Segunda embarcación con inmigrantes a Lanzarote en menos de 24 horas

Es la segunda embarcación con personas procedentes de África en menos de 24 horas. En esta segunda embarcación han llegado 50 varones y cuatro mujeres, fueron auxiliados esta misma tarde y atracado en el puerto de Lanzarote sobre las nueve de la noche. Todos están en buen estado de salud.

Lancha neumática

El primer barco rescatado a las siete de la mañana era una expedición de origen magrebí, formada por 49 hombres y una mujer. Los inmigrantes habían quedado sin gasolina y a la deriva a casi 100 kilómetros de Arrecife, Lanzarote. Un barco pesquero avistó al grupo de personas y avisó a Salvamento Marítimo. Estaba amaneciendo cuando se movilizó a la Guardamar Polimnia. Esta embarcación de auxilio ofrece mayor capacidad de rescate y remolque y una mayor autonomía. Tienen buena maniobrabilidad a bajas velocidades y son muy estables, lo que facilita las tareas de salvamento en alta mar, especialmente, en situaciones de auxilio con personas, que a punto de llegar a tierra, se encuentran en situaciones muy críticas. Pueden operar a cierta distancia de la costa, incluso en misiones que se prolonguen durante varios días, y disponen de alojamiento hasta 30 náufragos.

Rescate en Mallorca

Por otra parte, un total de 15 personas migrantes han sido rescatadas después de ser interceptadas a cuatro millas de la Colònia de Sant Jordi, localidad perteneciente al municipio de Ses Salines, en Mallorca. Según ha informado la Delegación del Gobierno, el rescate de estas 15 personas, de origen subsahariano, se produjo este sábado, a las diez de la noche. En el operativo participaron la Policía Local de Ses Salines y Guardia Civil del Puesto de Campos y del Puesto P. de Santanyí.

