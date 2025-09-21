Incendios activos en España: arrasadas más de 2.000 hectáreas en Galicia y preocupan las llamas en Extremadura

Hasta el pasado domingo, el fuego había quemado más de 348.000 hectáreas durante el verano. Sin embargo, a estas hectáreas habrá que sumar las quemadas durante esta semana. Por el momento, tres comunidades autónomas han registrado nuevos focos de incendio.

Tres focos activos en Extremadura: Preocupa el de Valverde de la Vera por su proximidad a las casas

Extremadura lucha contra los incendios forestales en tres frentes y es especialmente preocupante el de alta montaña que se declaró ayer en Valverde de La Vera, en Cáceres, cuyas condiciones han empeorado en el transcurso de la tarde.

Medios del Plan de Lucha contra los Incendios Forestales de Extremadura y del Ministerio de Transición Ecológica han trabajado a lo largo de la jornada en este incendio, que al filo de las siete de la tarde ha sido catalogado de nivel 1 por la proximidad a las casas aisladas.

En las labores de extinción han participado cinco medios aéreos, tres unidades aéreas con brigadas de bomberos forestales y un agente del Medio Natural.

El incendio forestal declarado hoy en el término municipal de Talayuela, Cáceres, ha sido declarado varias horas de nivel 1 de peligrosidad por su proximidad a viviendas aisladas. A la vez que el Infoex ha rebajado a nivel 0 su peligrosidad, ha declarado de nivel 1 otro en Cuacos de Yuste, en la comarca cacereña de la Vera, por estar próximo a una carretera. En los trabajos de extinción del fuego de Cuacos, han participado cuatro unidades de bomberos forestales terrestres y dos aéreas, dos helicópteros y tres avionetas. En el lugar también hay un agente del Medio Natural, lo que supone 36 efectivos en total.

Dos incendios en Galicia: el de Pantón ya ha arrasado más de 2.000 hectáreas

En Galicia, hay dos incendios forestales activos en Lobios, Ourense, y en Pantón, Lugo. Precisamente, el de Pantón es el más preocupante porque ya ha superado las 2.000 hectáreas calcinadas. Por otro lado, el de Lobios no preocupa por las hectáreas arrasadas, sino porque se encuentra dentro del parque natural de Baixa Limia-Serra do Xurés.

El fuego de Pantón, que se inició el pasado jueves alrededor de las 14:16 horas, comenzó en Pombeiro y parte de esa superficie quemada pertenece al ayuntamiento vecino de Sober. Para mitigar las llamas, se han movilizado 20 técnicos, 110 agentes, 142 brigadas, 92 motobombas, 9 palas, 6 unidades técnicas de apoyo, 14 helicópteros y 12 aviones, así como efectivos de la Unidad Militar de Emergencias.

Por el momento, la investigación emprendida trata de dilucidar si una chispa de un tren de mercancías pudo ser la causa del incendio. De hecho, esta es la principal hipótesis de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales, la UIFO.

En Ourense, desde las 5:09 permanece activo un incendio en Lobios, en Río Caldo, originado en dos puntos. Para su apagado, se han desplegado 11 agentes, 17 brigadas, 9 motobombas, 3 helicópteros y dos aviones.

Además, el incendio de A Fonsagrada está estabilizado desde las 12:10 horas de esta mañana.

La "muy buena evolución" del incendio en Pendilla de Arbás, León, permite rebajarlo al nivel 1

La Junta de Castilla y León ha rebajado a Índice de Gravedad Potencial 1 el incendio originado el viernes en la localidad leonesa de Pendilla de Arbás, en la comarca de La Robla, tras una "muy buena evolución" después del trabajo realizado durante la noche.

La Consejería de Medio Ambiente ha explicado que durante la jornada de este domingo la humedad será elevada durante todo el día y habrá una temperatura máxima de nueve grados, por lo que se mantendrán estas previsiones.

Según los datos de la plataforma Inforcyl, el incendio se originó el viernes a las 23.40 horas de forma intencionada. Las primeras hipótesis ya apuntaban a la mano del hombre como autor del foco que originó el fuego.

Por el momento, en el lugar donde se iniciaron las llamas siguen trabajando casi una veintena de medios terrestres. En concreto, dos técnicos, siete agentes medioambientales, una cuadrilla, una autobomba, tres bulldozers y dos brigadas.

