Hallan el cuerpo sin vida de una persona a un kilómetro de donde fue arrastrado un coche por las lluvias

Los Bomberos de la Generalitat han encontrado el cuerpo sin vida de una persona a un kilómetro de donde fue arrastrado un coche por las lluvias.

Desde esta tarde, los efectivos buscan a dos personas que habrían desaparecido en Sant Quintí de Mediona, Barcelona, después de que su coche haya sido arrastrado por el agua a causa de las intensas lluvias.

El vehículo ha sido localizado sin ocupantes en su interior. En estos momentos los servicios de emergencia trabajan en las correspondientes tareas de búsqueda para encontrar a los ocupantes.

El jefe de guardia de Bombers de la Generalitat, José Luis López, ha explicado en declaraciones a la prensa que el cuerpo tiene información de un vehículo, con dos personas en su interior, arrastrado por el agua: "Estamos haciendo un despliegue importante de investigación de estas dos personas".

Así, ha explicado que el vehículo ha sido localizado sin pasajeros, por lo que se está buscando a estas dos personas: "Puede haber indicios importantes de que había dos personas, que es justamente el escenario que queríamos evitar".

Numerosos servicios

Los Bomberos han llevado a cabo durante todo el día más de 300 servicios, 120 de ellos en la última hora.

Por ello, aunque las lluvias puedan remitir, se pide precaución porque los ríos y rieras pueden seguir creciendo en las próximas horas.

