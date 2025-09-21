Buscan a Geraldine, la mujer de 73 años con discapacidad cognitiva que desapareció hace cinco días en Almería

Alrededor de 60 personas participan en el dispositivo de búsqueda de Geraldine, una mujer de 73 años con discapacidad cognitiva desaparecida desde la noche del miércoles en la pedanía de El Contador, en Chirivel, Almería.

Tal y como han señalado fuentes del 112 de Almería a EFE, en la búsqueda están participando la Guardia Civil, voluntarios, el Grupo de Emergencias de Andalucía, el 112, agentes de Medio Ambiente, efectivos de Infoca y voluntarios de varias agrupaciones de Protección Civil.

Según indicaron fuentes del caso, el 112 recibió una llamada sobre las 22:20 horas del miércoles alertando de la desaparición de la mujer en la zona de Camino Vertientes. Tras la llamada de alerta, activaron a la Guardia Civil, a sanitarios y a la Unidad Adscrita de la Policía Nacional con el objetivo de buscar a la desaparecida. Sin embargo, y pese al amplio dispositivo de búsqueda, no lograron encontrar a Geraldine.

Llamada a la colaboración ciudadana

Hoy, cinco días después de su desaparición, sigue sin saberse nada acerca de su paradero y desde el Ayuntamiento de Chirivel ha hecho un llamamiento en sus redes sociales a la colaboración ciudadana y ha establecido como puesto de mando el Centro Cultural de Contador, desde el que se coordinan los trabajos.

La mujer de complexión delgada, pelo canoso y ojos claros, vestía en el momento de su desaparición un pijama oscuro y chanclas blancas con agujeros. Cualquier información puede comunicarse al 062.

Aviso amarillo por lluvias y tormentas en la comarca de Los Vélez, a la que pertenece Chirivel

Este dispositivo de búsqueda coincide con un aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología, que ha activado la alerta a partir de las 14:00 horas de hoy por lluvias y tormentas en las comarcas de Valle de Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas. Tal y como ha informado el 112, las tormentas pueden ir acompañadas de granizo.

Almería acumula casi 500 denuncias por desapariciones

La provincia de Almería ha registrado en el último año 491 denuncias por desaparición, según los datos publicados en el Informe Anual de Personas Desaparecidas elaborado por el Ministerio del Interior.

De la totalidad de los casos, 365 correspondieron a hombres y 126 a mujeres, siendo los menores de edad el grupo con mayor incidencia dentro de la población masculina con 120 desapariciones.

Por edades, los hombres mayores desaparecidos ascendieron a 245, mientras que entre las mujeres adultas el número fue significativamente menor. Esta tendencia de mayor incidencia en varones se repite también en otras provincias, aunque Almería destaca por mantener una proporción particularmente elevada de desapariciones masculinas.