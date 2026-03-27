Marilia llena la sala Galileo Galilei en el 30 aniversario de ‘Ella baila sola’

Marilia Andrés, una de las cantantes de ‘Ella baila sola’, celebra el 30 aniversario de la banda en la sala Galileo Galilei en Madrid. Un concierto que ha conseguido vender todas las entradas y que ha reunido público de todas partes del país, así como a gente de otros países. Un equipo de Las noticias de la mañana ha conseguido colarse en su camerino para que nos cuente más detalles sobre su gira y sobre su trayectoria después de 30 años en la industria musical.

30 años han pasado desde ‘Ella baila sola’ y estás reuniendo un montón de gente que todavía recuerda tus canciones ¿Cómo se siente?

Pues, 30 años. La verdad que son muchos para agradecer, sobre todo, porque hemos compartido 30 años de canciones desde ‘Ella baila sola’ hasta hoy.

Vengo a cantar un viaje de un puente del pasado al futuro desde el corazón, porque son canciones que recordamos que tenemos en el corazón y que forman parte de la vida de mucha gente.

Entonces, tengo, sobre todo, muchísima ilusión por el reencuentro, por ver a la gente y cantar juntos. Y por celebrar este camino que ha tenido de todo y que nos ha unido para siempre con la magia de las canciones.

¿Qué crees que ha hecho que la gente conecte tanto con tus canciones?

Creo que la sencillez de esas canciones y, a la vez, el que hablasen de historias, de sentimientos que nos pueden pasar a todos y que podemos sentir todos. Creo que esa sencillez llegó mucho.

También por el momento en el que ocurrió, aún no había muchas mujeres cantando, tantas mujeres cantando, tantas voces femeninas cantando desde su punto de vista y creo que fue un momento en el que se abrió mucho.

Bueno, pues, estábamos preparados y de pronto había más voces femeninas y nos acogieron con muchísimo cariño. Componíamos canciones que, para mi sorpresa, siguen vivas en la gente, en la radio, en la vida de las personas, en su conexión, hay gente que viene al concierto y recuerda haber cantado con sus amigas del colegio o con sus padres.

Hay como una unión muy bonita de amistad y de amor a través de estas canciones.

Y sobre todo el público femenino ha recibido muchas de tus canciones, una de ellas es 'Amores de Barra'.

Cuéntame un poquito qué es lo que has percibido tú del público femenino.

Yo siento que son canciones que hablan desde el punto de vista femenino. También hoy en mi último disco 'Bailar conmigo' sigo hablando de lo que me mueve y de lo que me conmueve.

Y ese punto de vista femenino, en ese momento, 'Amores de Barra' no era tan habitual escuchar a dos mujeres cantando desde ese punto de vista lo que ocurre en un bar. Sigue siendo una canción con mucha, o sea, muy divertida de tocar. La gente se lo pasa muy bien en directo, yo también.

Y 'Mujer Florero' también fue una de esas canciones que la gente sintió como un impulso y una fuerza a través de ellas para reflejar la mirada femenina.

-¿Y qué ha cambiado de la amarilla de hace 30 años con la de la actualidad?

Pues te diría que sigo siendo la misma que la ilusión no ha cambiado, la niña que escribía canciones con 11 años está feliz por celebrar este viaje tan bonito gracias a la gente, que estoy muy agradecida porque puedo seguir haciendo lo que me gusta y esos gracias a la mayoría de las canciones con la gente que las escucha y las hace de suyas.

Entonces te diría que es mucho de mí, de mí yo de hace años y de la niña pequeña que soñó con un día hacer canciones está hoy muy feliz. Y muy agradecida que realmente gracias al público también a los medios que nos habéis tratado siempre muy bien y que hemos tenido muchísimo apoyo también.

Es una mezcla de muchas cosas por el camino de muchas personas que han sumado pero te diría que como para mí lo más importante es componer y cantar en esa chispa que se crea con una canción y con una persona, ahí está todo, toda la magia que vamos a disfrutar en esta gira y que celebro después de 30 años. La verdad, la niña que amaba la música y que empezó a escribir canciones está feliz.

Y respecto a la gente, a las conexiones ¿Cuál es tu núcleo que te protege y que te ayuda a seguir adelante?

Bueno, creo que cada vez más buscar el centro dentro es importante este último disco se llama Bailar conmigo y habla de bailar conmigo para bailar mejor con los demás .Aprender a hacer ese baile con uno mismo, aprender a quererme para querer mejor al otro. Creo que ese baile es necesario pero siento que la música sin compartirla no es lo mismo. Lo más bonito de la música es compartirlo con compañeros de los que siento muchísimo apoyo en esta etapa y agradezco muchísimo. Las colaboraciones van a ser muy especiales hoy y siento ese calor de muchos de amigos y de compañeros por el camino mi familia, mis amigos de siempre amigos nuevos. Creo que en la vida no estamos solos nunca, no siento que baile sola no siento que camine sola, sino todo lo contrario y siempre que necesitamos podemos mirar al lado y ahí alguien.

¿Cómo fueron esos primeros momentos de la separación de la banda? ¿Qué retos tuviste que afrontar?

Fue algo muy natural porque era la evolución de la vida es algo que fue natural y tomamos una decisión en ese momento que era lo que tocaba y es una época la que yo le tengo muchísimo cariño que siempre estará en mi corazón. No soy una persona nostálgica, soy más de futuro pero siempre estará en mi, conmigo y esto es, digamos que esta etapa es una continuación de todo lo que viví, o sea que lo vivo con cariño.

¿Has hablado con Marta? ¿Hay alguna posibilidad de un reencuentro a lo mejor?

No lo sé, no tengo la bola de cristal, no lo sé

¿Es más difícil ser una artista ahora que hace 30 años?

Creo que ha cambiado el mundo, estamos en medio de muchos cambios y también en la industria de la música y estamos aprendiendo. Algunas cosas tendremos que rectificar o pensarlas o pensar como aprender a manejarlas porque tenemos muchas herramientas nuevas que también se tienen que regular o que tenemos que ver como hacer pero siento que estamos en una época de cambio en una época muy de mucha incertidumbre y en la que hace falta mucho valor y en todos los sectores, no solo en la música.

¿Qué consejo le darías a una artista que intenta lanzarse ahora en la industria de la música?

Pues le daría mucha fuerza para hacer lo que ama porque seguro si tiene algo que compartir a lo que decir tiene todo el derecho también a cantar.

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