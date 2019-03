Máquinas expendedoras para todos los gustos

Las más comunes son las de tabaco y refrescos, pero cada vez es más habitual encontrarnos con todo tipo de máquinas expendedoras, las de flores por ejemplo, adornan ya muchos centros comerciales y cementerios.

En un barrio de Valencia, la novedad es una máquina expendora de pan. Su inventor afirma que es la mejor forma de poder vender pan las 24 horas del día. " Me viene genial, porque vivo cerca y no tengo que esperar colas" asegura una de las clientas.

No muy lejos de allí, en Alicante, han instalado una máquina expendedora de carne. "Ya no hay excusa para no invitar a alguien a cenar a casa" asegura una de las vecinas.

Para los que prefieren el pesacado a la carne, sólo tienen que acercarse a Pobla de Farnals, en Valencia, donde una máquina expendedora de pescado hace las delicias de los vecinos. Y en Deturis, ya se puede disfrutar de leche fresca por sólo 20 céntimos a cualquier hora, gracias a la novedosa nevera que han instalado en el pueblo.

A pesar de todas estas novedosas máquinas, aún estamos a años luz de Japón, donde sus ciudadanos pueden cambiar sus tacones por zapatillas o incluso elegir un coche con sólo pulsar un botón.