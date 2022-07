Las medusas, uno de los organismos vivos más primitivos, pertenecen al grupo de los cnidarios. Son invertebrados cuyo cuerpo es casi en su totalidad agua, cerca del 95%; su característica más destacada es el desarrollo de unas células urticantes denominadas cnidocitos, distribuidas por la superficie del cuerpo, que le sirven como defensa y para la captura de presas.

Aunque ya resulta absolutamente normal la presencia de medusas en el mar, ya sea en litoral o en mar abierto, en los últimos años se ha visto incrementada su presencia, principalmente en la época estival, provocando una alarma social debido a las picaduras y molestias que pueden causar a los usuarios del medio marino.

¿Quieres saber si en tu destino vacacional hay medusas? Ahora es posible consultarlo en nuestro mapa, gracias a MedusApp, y evitar así llevarse sorpresas de última hora.

Las playas españolas más afectadas por las medusas este verano

Murcia

Cabo de Palos y Puerto de Mazarrón

Almería

Carboneras, El Playazo de Rodalquilar, La Isleta del Moro, Cala Higuera, Cabo de Gata, Aguadulce o la playa de Roquetas de Mar

Granada

Playa Los Yesos (Sorvilán), Playa de La Mamola (Polopos), Playa del Sotillo (Gualchos), Playa de La Rijana (Gualchos), Playa de Calahonda (Motril), Playa de Torrenueva (Torrenueva Costa), Playa Maruja (Motril), Playa Tesorillo (Almuñécar), Playa de Velilla (Almuñécar), Playa Puerta del Mar o Fuentepiedra (Almuñécar), Playa Costa Tropical y Playa La Herradura (Almuñécar)

Málaga

Cala del Cañuelo (Nerja), Playa La Caleta (Maro), Playa naturista de Playamarina (Mijas), Playa del Real de Zaragoza (Marbella), Playa Los Monteros (Marbella), Playa de Venus (Marbella), Playa Casablanca (Marbella), Playa "El Rodeito" (Marbella), Playa del Saladillo (San Pedro de Alcántara), Playa de Playabella-Guadalmansa (Estepona), Playa de La Rada (Estepona), Playa del Cristo (Estepona), Playa de las Piedras de la Paloma (Casares Costa), Playa Ancha (Marina de Casares), Playa de Sabinillas (Manilva) y Playa de La Chullera (Manilva)

Cádiz

Playa del Burgo (La Línea de la Concepción), Playa del Castillo (La Línea de la Concepción), playa de Guadarranque (San Roque),

Comunidad Valenciana

Playa del Arenal (Jávea), Cala del Portichol, Punta Negra (Denia), Playa de María Casiana (Denia), Playa de Oliva, Playa de Daimuz, Playa de Gandia, Playa de Xeraco, Playa de Cullera, El Perellonet (La Albufera de Valencia), Playa del Saler (Valencia), Playa de Pinedo (Valencia), Playa de la Patacona (Valencia), Playa de Fora del Forat (Vinaròs)

Cataluña

Playa de La Pineda (Vilaseca), Playa de Calafell, Playa de los Balmins (Sitges), Playa de la Falconera (Sitges), Playa de las Casetas (Garraf), Playa de Castelldefels, Gava Playa, Playa de la Barceloneta (Barcelona), Playa del Bogatell (Sant Martí, Barcelona), Playa de la Mora (Tarragona), Playa de Poniente (Villassar De Mar), Playa de San Vicente de Montalt, Primera Platja (Arenys de Mar), Playa de Calella o Playa Nova (Roses)

Baleares

Formentera: Es Caló y Playa de S'Alga.

Mallorca: Cala Pi, Cales de Mallorca, Romàntica, Canyamel, cala de n'aguait, Ses Pedreres, playa de Cala Clara, La Calobra, Cala Tuent, Estellenchs, Calviá

Menorca: Es Canutells, Punta Prima, Sa Mesquida, Ses Olles, Cap Fornells, Binimel-La, Playa Des Bot, Cala en Brut, Playa Cala en Blanes, el Clot de Sa Cera, Cala des Talaier, Cala Galdana, Es Canutells, Punta Prima, Sa Mesquida

Cómo consultar el mapa de medusas

En el mapa puedes observar el resultado de todos los avistamientos que se reciben a través de MedusApp. Cada avistamiento de medusas u otros objetos es un icono. Y cada vez que alguien informa de "playa libre de medusas" aparece un punto verde.

Por defecto aparece solo la información de los últimos días, dispones de filtros por especies y por fechas para concretar tu búsqueda.

Para las medusas, el color de la aureola del icono indica cómo de urticante es su picadura. Las hay no urticantes (blanco), poco urticantes (amarillo), urticantes (naranja) y muy urticantes (rojo).

Si el icono de la medusa lo ves en gris, es que se trata de un avistamiento no certificado. Bien porque no se puede garantizar que la especie retratada sea la que se indica, bien porque no se envió directamente (foto en directo y con las coordenadas GPS), sino a través de la galería y con indicación de ubicación manual.

Las medusas siempre estarán presentes en el medio marino, que es su entorno natural y del que además forman parte de procesos biológicos esenciales para el buen funcionamiento de los ecosistemas marinos.