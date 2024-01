La madre del joven desaparecido en el Mar Menor cree que su hijo no está bajo el agua: "No creo que haya sufrido un accidente"

Han pasado 18 días desde que el joven Ivo desapareció en el Mar Menor y todavía no se sabe nada de dónde está. La madre del menor ha comparecido ante los medios para que no se retiren los medios que están intentando localizar a Ivo. "Solo quiero que siga la búsqueda y encontrar a mi hijo". pide Miglena Petrova entre lágrimas.

Este pasado fin de semana se realizó una exhaustiva búsqueda en la que participaron 12 embarcaciones, 15 motos de agua, un helicóptero y buceadores de la Guardia Civil, pero no hay rastro del menor. Los investigadores están extrañados de que el cuerpo todavía no haya emergido a la superficie. Además, descartan que se pueda haber quedado atrapado en el fondo de la laguna salada porque está limpio, no hay elementos que puedan retenerlo.

A pesar de todo, la madre de Ivo insiste en que se siga buscando. "No pierdo la fe. Desde el primer día creo que el cuerpo de mi hijo no está en el mar", declara Miglena. Pide que no se descarte ninguna línea de investigación. "No creo que haya sufrido un accidente", añade la madre.

La principal hipótesis es que el joven está bajo el agua, aunque la Guardia Civil no descarta otras opciones. Se van a incorporar a las tareas de búsqueda varios perros especializados en localizar cadáveres sumergidos que van a hacer batidas por toda la costa que baña el Mar Menor.