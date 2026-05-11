Noticias de hoy, lunes 11 de mayo de 2026

En el crucero del hantavirus, quedan 24 pasajeros por evacuar. La previsión indica que este lunes a las 19:00 horas finalice el operativo.

Dos positivos entre los pasajeros evacuados

Los estadounidenses han sido los últimos en despegar de Tenerife Sur. Uno de ellos ha dado positivo por hantavirus y otro presenta síntomas. También esta mañana se ha confirmado el positivo de una pasajera francesa que comenzó el domingo con síntomas. 94 pasajeros en total de 19 nacionalidades han puesto rumbo ya a sus países de origen.

El operativo está previsto que finalice esta mañana

A primera hora de este lunes el barco repostará y recibirá víveres. Ya por la tarde se evacuará a los últimos 24 pasajeros que partirán en dos vuelos, uno a Australia y otro a Países Bajos. Ese también será el destino del Hondius. La mitad de la tripulación habitual no bajará del crucero que ya en el destino final será desinfectado.

Primera noche de cuarentena de los españoles

Los 14 españoles que viajaban en el crucero del hantavirus han pasado la primera noche de cuarentena en el Hospital Gómez Ulla. Van a pasar los próximos días en habitaciones individuales. No podrán recibir visitas. Todo bajo una estricta vigilancia.

Las pacientes de Alicante y Barcelona dan negativo

La ministra de Sanidad ha informado de que tanto la paciente de Alicante como la de Barcelona están aisladas en un hospital catalán y otro de Alicante. Habían estado en contacto con la pasajera del Hondius fallecida. El protocolo continúa. Serán sometidas a una prueba PCR en las próximas horas. Las dos pacientes permanecerán en cuarentena.

La imagen de la polémica

En medio del dispositivo, la imagen de un técnico bajándose de un autobús con un EPI bajo el brazo protagoniza la polémica. Un psiquiatra, que acompañaba a los españoles dentro de su autobús, se baja fuera de la zona acotada. Lleve el equipo de protección en la mano. Tenía que depositarlo en un contenedor específico.