Detenido con más de 3.000 litros de gasolina para abastecer a narcolanchas en Almería

La Policía Nacional ha detenido en Almería a un hombre como presunto autor de un delito de riesgo catastrófico en una actuación vinculada al 'petaqueo', tras intervenir más de 3.000 litros de gasolina almacenados en 121 garrafas. En concreto, esas garrafas se encontraban en una furgoneta de alquiler que estaba estacionada en las inmediaciones de la desembocadura del río Andarax.

Tal y como ha comunicado la Comisaría, al detenido le constan antecedentes por hechos relacionados con robo con violencia e intimidación, amenazas y tráfico de drogas.

La intervención se inició a raíz de la alerta de un agente que estaba fuera de servicio. Ese agente observó al detenido junto al vehículo en una zona próxima a la playa. Tras verlo, una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana se desplazó hasta el lugar y localizó la furgoneta alquilada en una empresa con sede en Almería y estacionada en un aparcamiento de caravanas.

Cuando contactaron con la empresa de alquiler de vehículos, confirmaron que el vehículo fue alquilado el día anterior. Posteriormente, la furgoneta fue trasladada a dependencias policiales y fue allí donde contaron 121 garrafas de 25 litros cada una.

La Brigada Provincial de Policía Científica practicó una inspección ocular sobre el vehículo y los efectos intervenidos para lograr la plena identificación del responsable.

Podría estar relacionado con el 'petaqueo'

Los investigadores consideran que la forma de actuar detectada encaja con una dinámica que consiste en adquirir grandes cantidades de combustible en estaciones de servicio para abaratar el precio, introducirlo en garrafas y transportarlo en furgonetas "sin ningún tipo de garantía técnica ni de seguridad".

Según recoge el informe incorporado a las diligencias, por el tipo de material intervenido, hay indicios para considerar que su destino final podría estar relacionado con el suministro logístico a embarcaciones utilizadas en actividades delictivas como las empleadas para el tráfico de drogas o personas.

Esta actividad, conocida como 'petaqueo' cuando se vincula al abastecimiento de 'narcolanchas', consiste en proporcionar combustible en alta mar para que estas embarcaciones puedan permanecer durante largos periodos alejados de la costa, evitar aproximarse a tierra y reducir así el riesgo de ser detectadas.

El combustible fue entregado a una empresa especializada para su destrucción, al igual que los efectos perecederos.

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