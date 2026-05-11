Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Narcotráfico

Detenido con más de 3.000 litros de gasolina para abastecer a narcolanchas en Almería

Según los agentes, el hombre habría cargado 121 garrafas, víveres y una embarcación tipo zodiac en el vehículo alquilado que estaba ubicado en la desembocadura del río Andarax.

Imagen de garrafas de gasolina y una embarcaci&oacute;n tipo zodiac intervenidas en Almer&iacute;a

Imagen de garrafas de gasolina y una embarcación tipo zodiac intervenidas en AlmeríaEuropa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido en Almería a un hombre como presunto autor de un delito de riesgo catastrófico en una actuación vinculada al 'petaqueo', tras intervenir más de 3.000 litros de gasolina almacenados en 121 garrafas. En concreto, esas garrafas se encontraban en una furgoneta de alquiler que estaba estacionada en las inmediaciones de la desembocadura del río Andarax.

Tal y como ha comunicado la Comisaría, al detenido le constan antecedentes por hechos relacionados con robo con violencia e intimidación, amenazas y tráfico de drogas.

La intervención se inició a raíz de la alerta de un agente que estaba fuera de servicio. Ese agente observó al detenido junto al vehículo en una zona próxima a la playa. Tras verlo, una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana se desplazó hasta el lugar y localizó la furgoneta alquilada en una empresa con sede en Almería y estacionada en un aparcamiento de caravanas.

Cuando contactaron con la empresa de alquiler de vehículos, confirmaron que el vehículo fue alquilado el día anterior. Posteriormente, la furgoneta fue trasladada a dependencias policiales y fue allí donde contaron 121 garrafas de 25 litros cada una.

La Brigada Provincial de Policía Científica practicó una inspección ocular sobre el vehículo y los efectos intervenidos para lograr la plena identificación del responsable.

Podría estar relacionado con el 'petaqueo'

Los investigadores consideran que la forma de actuar detectada encaja con una dinámica que consiste en adquirir grandes cantidades de combustible en estaciones de servicio para abaratar el precio, introducirlo en garrafas y transportarlo en furgonetas "sin ningún tipo de garantía técnica ni de seguridad".

Según recoge el informe incorporado a las diligencias, por el tipo de material intervenido, hay indicios para considerar que su destino final podría estar relacionado con el suministro logístico a embarcaciones utilizadas en actividades delictivas como las empleadas para el tráfico de drogas o personas.

Esta actividad, conocida como 'petaqueo' cuando se vincula al abastecimiento de 'narcolanchas', consiste en proporcionar combustible en alta mar para que estas embarcaciones puedan permanecer durante largos periodos alejados de la costa, evitar aproximarse a tierra y reducir así el riesgo de ser detectadas.

El combustible fue entregado a una empresa especializada para su destrucción, al igual que los efectos perecederos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, lunes 11 de mayo de 2026

Noticias de hoy

Publicidad

Sociedad

Imagen de garrafas de gasolina y una embarcación tipo zodiac intervenidas en Almería

Detenido con más de 3.000 litros de gasolina para abastecer a narcolanchas en Almería

Examen de la PAU 2025

Cuatro comunidades usarán detectores de frecuencia en la PAU para combatir las trampas con inteligencia artificial

Cartel de Fitoria

Los padres de los menores encerrados en la casa de los horrores de Fitoria (Oviedo), condenados a dos años y 10 meses

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 11 de mayo de 2026

Imagen del operativo desplegado en el puerto de Granadilla de Tenerife
Hantavirus

Muere un guardia civil durante el desembarco del crucero con hantavirus en Tenerife

La imagen de la polémica
CRISIS HANTAVIRUS

La imagen que pone en entredicho la seguridad del protocolo: un psiquiatra con el EPI bajo el brazo

En medio de todo el protocolo que rodea al barco afectado por hantavirus, que está siendo muy medido y exhaustivo, sorprende una imagen. La de un hombre, miembro del operativo, un psiquiatra, que se baja de un autobús con el EPI en la mano.

Terremoto Lorca
Efemérides

Efemérides de hoy 11 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 11 de mayo?

Consulta las efemérides de hoy 11 de mayo de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Imagen de los pasajeros españoles del HV Hondius siendo desinfectados.

Las PCR a las pacientes en Alicante y Barcelona por hantavirus dan negativo, mientras Francia confirma "síntomas" en uno de los repatriados

VÍDEO:

VÍDEO: Así han sido los últimos días a bordo del "MV Hondius"

Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

El presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife asegura que el operativo por el hantavirus avanza "según lo previsto"

Publicidad