La lucha de Laura, embarazada de gemelos, para poder estar acompañada en el parto

Conocemos la historia de Laura. Está embarazada y a punto de dar a luz por cesárea en un hospital público de Vigo, en el que le han dicho que no podrá estar acompañada por su pareja. Ahora, su lucha se centra en intentar conseguir lo que si pudo llevar a cabo Ruth muy cerca, en Pontevedra. Esta fue la primera mujer que pudo dar a luz a sus gemelos acompañada en un hospital de Pontevedra: "fue algo maravilloso, porque el estar acompañada era algo que yo llevaba pidiendo desde hace muchísimo tiempo y me decían que no iba a ser posible", explica Ruth.

Ahora bien, ¿de qué depende el hecho de que una mujer pueda estar acompañada en un hospital cuando da a luz? Lo habitual es que dependa del propio centro. En Galicia, hay varias mujeres que han denunciado a través de una plataforma que no les permiten estar acompañadas en el parto.

Laura está a punto de conocer a sus gemelos

La cuenta atrás para Laura ya ha comenzado y muy pronto conocerá a sus gemelos. Debería ser un momento idílico, sin embargo, para ella se está convirtiendo en una autentica pesadilla. Explica que es algo que "atenta mucho contra la salud mental de la madre, ese es el primer robo que yo siento que me hacen". Los motivos que alegan desde el centro hospitalario para que el padre no pueda estar presente en el momento del parto, explica Laura, "son que no hay sitio para el padre".

Ella siente que le han robado la oportunidad de estar acompañada por su pareja cuando dentro de dos semanas de a luz por cesárea en el Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo.

Partos de gemelos

Los partos de gemelos son considerados de riesgo, es por lo que hay hospitales en los que no se permite el acompañamiento. Ruth, que dio a luz por cesárea a gemelos, luchó durante cuatro meses para que pudiera acompañarle su marido en el momento del parto.

La consejería de sanidad gallega trabaja en un plan para que ese acompañamiento se pueda dar en todos los hospitales.